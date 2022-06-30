ЗСУ повністю звільнили Одещину від окупантів

Рашисти відійшли з селища Біла

Українські бійці вибили ворога з селища Біле Ізмаїльського району. Таким чином, Одеська область повністю звільнена від окупантів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій Україні», – повідомив Братчук.

Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».

Про те, як захисники звільняли Зміїний читайте тут.



