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    Новини

    ЗСУ повністю звільнили Одещину від окупантів

    ЗСУ повністю звільнили Одещину від окупантів
    фото ілюстративне

    Рашисти відійшли з селища Біла

    Українські бійці вибили ворога з селища Біле Ізмаїльського району. Таким чином, Одеська область повністю звільнена від окупантів. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

    «Вітаю Одеську область з повним звільненням від російських окупантів. Дай Боже так по всій Україні», – повідомив Братчук.

    Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».

    Про те, як захисники звільняли Зміїний читайте тут.

    Читайте також: Втеча росіян зі Зміїного. Морський вимір війни в Україні набуває більшого значення тема дня


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    ЗСУ повністю звільнили Одещину від окупантів