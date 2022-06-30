Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів

За кожного захисника Україна віддала учора, 29 червня, одного окупанта

Ініціатором процесу росіяни називають Володимира Путіна

Обмін військовополоненими 29 червня відбувався на паритетних умовах. Про це на брифінгу заявив представник російського міністерства оборони .

За словами генерал-лейтенанта російської армії Ігоря Конашенкова, країна-агресор і Україна обмінялися рівною кількістю військовополонених – по 144 особи з кожного боку.

Міноборони РФ стверджує, що рішення про обмін приймав особисто президент Володимир Путін, оскільки головним завданням росіян нібито є «збереження життів» як власне російських окупантів, так і українців, мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Тож, за словами російського генерала, ініціаторами обміну був саме президент їхньої країни.

Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.

Загалом Україна повернула додому:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».

Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».