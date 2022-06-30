Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів
Ініціатором процесу росіяни називають Володимира Путіна
Обмін військовополоненими 29 червня відбувався на паритетних умовах. Про це на брифінгу заявив представник російського міністерства оборони .
За словами генерал-лейтенанта російської армії Ігоря Конашенкова, країна-агресор і Україна обмінялися рівною кількістю військовополонених – по 144 особи з кожного боку.
Міноборони РФ стверджує, що рішення про обмін приймав особисто президент Володимир Путін, оскільки головним завданням росіян нібито є «збереження життів» як власне російських окупантів, так і українців, мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Тож, за словами російського генерала, ініціаторами обміну був саме президент їхньої країни.
Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.
Загалом Україна повернула додому:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 – Військово-морських сил;
- 28 – Збройних сил України;
- 17 – Державної прикордонної служби України;
- 9 – Територіальної оборони;
1 – Національної поліції України.
Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».
Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».
Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».