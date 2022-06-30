  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів
рус
    Політика

    Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів

    За кожного захисника Україна віддала учора, 29 червня, одного окупанта&nbsp; - Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів
    За кожного захисника Україна віддала учора, 29 червня, одного окупанта 
    фото: ГУР

    Ініціатором процесу росіяни називають Володимира Путіна

    Обмін військовополоненими 29 червня відбувався на паритетних умовах. Про це на брифінгу заявив представник російського міністерства оборони .

    За словами генерал-лейтенанта російської армії Ігоря Конашенкова, країна-агресор і Україна обмінялися рівною кількістю військовополонених – по 144 особи з кожного боку.

    Міноборони РФ стверджує, що рішення про обмін приймав особисто президент Володимир Путін, оскільки головним завданням росіян нібито є «збереження життів» як власне російських окупантів, так і українців, мобілізованих на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

    Тож, за словами російського генерала, ініціаторами обміну був саме президент їхньої країни.

    Нагадаємо, найбільший з початку війни обмін військовополоненим відбувся учора, 29 червня.

    Загалом Україна повернула додому:

    • 59 бійців Національної гвардії;
    • 30 – Військово-морських сил;
    • 28 – Збройних сил України;
    • 17 – Державної прикордонної служби України;
    • 9 – Територіальної оборони;

    1 – Національної поліції України.

    Серед звільнених було 95 захисників «Азовсталі». А серед азовстальців 43 – це бійці полку «Азов».

    Раніше президент Володимир Зеленський зазначав, що в руках російських окупантів перебувають понад 2,5 тисячі українських бійців з «Азовсталі».

    Разом з тим, пропагандистські видання РФ повідомляли, нібито Святослав Паламар і Сергій Волинський вивезені на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Азов путін обмін полоненими Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обмін полоненим: за яким «курсом» Україна визволила своїх воїнів