Хвороба Ердогана. Політичний діагноз

Що зможе допомогти перемогти султану на виборах?

До виборів у Туреччині залишилося два тижні, а стан здоров’я президента Реджепа Тайіпа Ердогана провокує тривогу і в турків, і в українців.

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26 квітня російські ЗМІ запустили фейк про те, що у президента Туреччини серцевий напад, а от турки всерйоз почали говорити про те, що крісло під багаторічним правителем республіки захиталось. Втрата влади, як ніколи раніше, загрожує Ердогану.

Шоу чи реальна хвороба?

Про проблеми зі здоров'ям у 69-річного Ердогана на весь світ стало відомо під час спільного ефіру 25 квітня на проурядових телеканалах Kanal 7 і Ulke. Мільйони глядачів, які дивилися інтерв’ю, побачили, як головний редактор Ulke TV Хасан Озтюрк зробив паузу на середині запитання, стривожено встав зі свого стільця та вже за кадром вигукнув «Боже, допоможи нам». Після чого в ефір пішла реклама. У цей момент президента також не було в кадрі. Саме це змусило багатьох турків міркувати в соціальних мережах: чи справді у Ердогана був серцевий напад, чи епілептичний криз, чи це взагалі було шоу на весь світ.

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Через 20 хвилин Ердоган із похмурим обличчям повернувся до інтерв’ю, демонструючи, що страх за його здоров’я перебільшений. І він переживає хіба що незначний дискомфорт, спричинений бурхливою передвиборчою кампанією. «Це серйозна хвороба шлунка», – сказав він, пояснивши, що прийшов на нічну бесіду всупереч пораді лікаря. Президент подякував усім, хто висловив свої добрі побажання, і закінчив інтерв’ю через 10 хвилин.

Втім, пізніше Едоган заявив, що на два дні таки скасував своє передвиборче турне, включаючи раніше заплановану на 27 квітня поїздку на церемонію відкриття турецької електростанції в Мерсіні.

«Сьогодні я буду відпочивати вдома за порадами моїх лікарів», – написав Ердоган у Twitter напередодні. Представники правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) заявили, що Ердоган візьме участь у церемонії через відеозв’язок, а не персонально, як планувалося від початку.

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Треба визнати, що тема здоров'я Ердогана є постійною проблемою, ще починаючи з 2006 року. На той момент ще прем'єр-міністр був доправлений до лікарні без свідомості, підживлюючи чутки про те, що у нього епілепсія, або діабет, або обидва недуги разом. Після операції на нижній частині кишечника в 2011 році деякі турецькі журналісти та іноземні аналітики стверджували, що у нього рак товстої кишки на пізній стадії, навіть припускали, що йому залишилося жити лише два роки. Проте пацієнт виявився скоріше живим…

А вже два роки тому в соцмережах поширилися чутки про смерть президента, коли він зник на три дні замість того, щоб відвідати кліматичний саміт у Глазго.

Відео, на якому Ердоган, так видавалося, важко ходить, і довгий твіт від одного із опальних депутатів ПСР, який закликав Ердогана «розкрити свій рак», також підживили тривожні припущення. Раптом у соцмережах тисячі людей почали публікувати думки та побажання здоров’я президенту. Деякі люди поділилися фотографіями халви, турецького десерту, який пропонують вшанувати пам’ять померлих, з хештегом #olmus (#мертвий). Короткі сатиричні ролики вітали Ердогана в потойбічному світі.

Конкуренти не сплять

Соціологи дають Кемалю Киличдароглу хороші шанси на перемогу

Але лише тепер Ердоган зіткнувся зі своєю найважчою передвиборчою кампанією з моменту приходу до влади в 2003 році. Його головний опонент Кемаль Киличдароглу був висунутий у президенти групою з шести політичних партій. Останні опитування свідчать про запеклу гонку між двома політиками. Соціологи дають Киличдароглу хороші шанси на перемогу на виборах з можливим другим туром через два тижні після цього. Це відбувається на тлі невдоволення глибокою економічною кризою та реакцією уряду на смертоносні землетруси, які забрали життя понад 50 тис. людей у ​​Туреччині та 8 тис. у Сирії.

Турецькі соціологи обіцяють Ердогану найважчі вибори

Після підвищення мінімальної пенсії з 5,7 тис. лір до 7,5 тис. лір (близько 15 тис. грн) Ердоган підняв питання щодо проміжного підвищення мінімальної зарплати уже в липні, після виборів. Хоча у січні 2023 року мінімальну заробітну плату у Туреччині було збільшено на 54,7% до 10.8 тис. турецьких лір (20,5 тис грн). Утім, мешканці Туреччини переконані, що навіть із зарплатнею у 20 тис. турецьких лір інфляцію, яка відбувається у країні, уже не наздогнати.

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Заходить з козирів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не довіряє низьким рейтингам і демонструє намір виграти перегони. Фахівці підрахували: його пакет «подарунків» турецьким виборцям коштуватиме платникам податків 150 млрд лір – тобто майже $8 млрд за поточним курсом.

Насамперед кожна родина протягом року отримуватиме безкоштовно 25 кубів газу. Щоб це не виглядало як хабар, подарунок назвали акцією на честь початку видобутку турецького газу в Чорному морі. Про це пише видання UaSouth.

Першу атомну електростанцію для Туреччини будує російська державна атомна енергетична компанія «Росатом». Ердоган запросив президента Путіна на її відкриття. Проте обидва президенти не змогли прибути Фото: aa.com.tr

Туреччина ще у 2020 році виявила у Чорному морі велике родовище газу, обсяги якого оцінили у 540 млрд куб. м. Тоді президент країни Реджеп Тайіп Ердоган назвав його найбільшим у країні. Також він повідомляв, що у Чорному морі знайдено родовище газу обсягом 58 млрд куб. м., а загальні запаси чорноморського газу досягли 710 млрд кубометрів і коштують на міжнародних ринках $1 трлн.

Як і в багато інших відкриттів, Ердоган підгадав запуск АЕС саме до виборів, хоча будівельні роботи все ще тривають. Однак, як тільки ядерне паливо надійде, станція можна розпочати випробування та інші підготовчі роботи на першому з чотирьох реакторів. Після цього очікується, що решта три блоки будуть введені в експлуатацію зі швидкістю один на рік, повідомляє інформаційне агентство Anadolu. Після того, як станція запрацює повністю, вона вироблятиме 35 мільярдів кіловат-годин електроенергії на рік і забезпечуватиме близько 10% споживання електроенергії в країні.

Інфраструктурні подарунки

Потужні інфраструктурні проекти Ердоган запускав упродовж всього свого 20-річного правління. Але саме під ці вибори підгадав іще кілька. Приміром, між двома головними містами Туреччини відтепер курсуватиме надшвидкісний потяг: зі Стамбула до Анкари можна буде доїхати за 1 годину 20 хвилин. Відстань між двома мегаполісами 445 км, попередні швидкісні потяги долали її за 4,5 години. При чому вартість пересування нами достатньо помірна у економ-класі мандрівка обійдеться в районі 180 турецьких лір (342 грн).

Столичний експрес від Ердогана, з’єднує Стамбул і Анкару, з рекордною швидкістю фото: Anadolu

Уже 3 травня Ердоган відкриє найдовший у країні тунель. Дві 14-кілометрові труби з'єднають у східному Причорномор'ї міста Гюмюшхане і Трабзон. Ця дорога є частиною Шовкового шляху і проходить через гори. Тумани і ожеледиці часто перешкоджали швидкому руху транспорту. Тунель скоротить шлях щонайменше на пів години.

По-третє, Туреччина нещодавно вивела на орбіту власний воєнний супутник IMECE, а в травні планує запустити телекомунікаційний супутник Turksat 6A, що працюватиме 15 років. Туреччина вже займає 30% світового ринку супутникових комунікацій і планує стати потужною космічною державою. Також цьогоріч на ринок виходить перший турецький електромобіль TOGG. Торік, з нагоди 99-річчя Республіки, Ердоган вже проїхався цією автівкою. Піар TOGG тоді кілька тижнів не сходів з телеекранів. Цьогоріч машину запускають у масове виробництво.

Електромобіль TOGG. Ще одне досягнення епохи Ердогана Фото: Reuters

Останніми роками Едоган послуговується незмінним девізом yerli ve millî, що означає «вітчизняне і місцеве». Втім, на сьогодні суспільство налаштовано дуже категорично, і інфраструктурними подарунками турків уже не здивуєш. Чи зможе Ердоган запропонувати щось дієве, і вкотре заслужити голоси своїх громадян – покажуть наступні дні, що залишились до початку виборів.

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Ірина Озтурк, «Главком»