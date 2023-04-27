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Туреччина заперечила чутки про серцевий напад Ердогана

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Туреччина заперечила чутки про серцевий напад Ердогана
Нещодавно президенту Туреччини Ердогану стало зле під час прямого ефіру
фото з відкритих джерел

Як стверджують у комунікаційній службі президента Туреччини, Реджеп Таїп Ердоган підхопив невелику застуду

В адміністрації президента Туреччини спростували інформацію про нібито серцевий напад у Реджепа Таїпа Ердогана – виявилося, що у президента Туреччини невелика застуда. Про це повідомив керівник Директорату з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун. 

«Ми рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви щодо здоров’я нашого президента», – заявив Фахреттін Алтун.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай зазначив: «Здоров'я нашого президента дуже добре. Ми постійно спілкуємося. У нього була невелика застуда».

За його словами, Ердоган має намір продовжити роботу. У графік президента внесуть зміни. За словами віцепрезидента Туреччини, Ердоган мав погане самопочуття саме через напружений графік.

Нагадаємо, що 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад.

Президент Туреччини через тимчасове погіршення стану здоров’я взяв паузу в щільному графіку передвиборчої кампанії напередодні президентських виборів, які відбудуться 14 травня. Ердоган змагатиметься зі спільним кандидатом від опозиції Кемалем Киличдароглу. 

Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина

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