Хто ви «містер Зе»?
Лох, хам або слабкий політик, маріонетка, комік або талановитий драматичний артист?
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После поездки президента Зеленского в АТО, весь Интернет бурлит и ищет ответа на вопрос- кто он? Хам или лох? А может просто талантливый артист, умело играющий свою роль и манипулирующий чувствами электората? Или случайный политик, неумело скрывающий свой страх перед будущем и тяжестью своей политической роли.
А нам сейчас, как воздух, нужен честный, мужественный и умный президент страны. Он должен быть жестоким, прежде всего, к олигархам, которые лихорадочно «доедают» Украину.
Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!», а настоящий президент Украины, которая верит мне, и я ее не подведу.
А всех остальных не надо убеждать, что «я не лох»,- надо действовать как президент Украины. И тогда никто не будет сомневаться и гадать, кто наш президент – лох, хам или слабый политик, марионетка, комик или талантливый драматический артист. Он президент Украины.
Джерело: блог Віктора Небоженка