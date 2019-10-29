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    Думки вголос

    Хто ви «містер Зе»?

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

    • Розсилка
    Хто ви «містер Зе»?

    Лох, хам або слабкий політик, маріонетка, комік або талановитий драматичний артист?

    Мовою оригіналу

    После поездки президента Зеленского в АТО, весь Интернет бурлит и ищет ответа на вопрос- кто он? Хам или лох? А может просто талантливый артист, умело играющий свою роль и манипулирующий чувствами электората? Или случайный политик, неумело скрывающий свой страх перед будущем и тяжестью своей политической роли.

    А нам сейчас, как воздух, нужен честный, мужественный и умный президент страны. Он должен быть жестоким, прежде всего, к олигархам, которые лихорадочно «доедают» Украину.

    Именно олигархам президент Украины должен был честно и громко сказать, и убедительно доказать своими делами: «я не лох!», а настоящий президент Украины, которая верит мне, и я ее не подведу.

    А всех остальных не надо убеждать, что «я не лох»,- надо действовать как президент Украины. И тогда никто не будет сомневаться и гадать, кто наш президент – лох, хам или слабый политик, марионетка, комик или талантливый драматический артист. Он президент Украины.


    Джерело: блог Віктора Небоженка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Донбас Володимир Зеленський розведення військ на Донбасі президент
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