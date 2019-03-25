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    У світі

    Казахам дозволили не міняти документи після перейменування Астани

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    Столиця Казахстану&nbsp;Нур-Султан - Казахам дозволили не міняти документи після перейменування Астани
    Столиця Казахстану Нур-Султан

    Зміна найзви столиці не покладає обов’язок на громадян із заміни правовстановлюючих документів

    Громадяни Казахстану не зобов’язані змінювати документи в зв’язку з перейменуванням столиці держави Астани в Нур-Султан.

    Про це повідомляє міністерство юстиції Казахстану.

    «Зміна найзви столиці не покладає обов’язок на громадян із заміни правовстановлюючих документів на нерухомість такі як договір купівлі-продажу, дарування, заміни, акти приймання в експлуатацію та інші, а також документів про реєстрацію актів цивільного стану - свідоцтво про народження, смерті, укладення / розірвання шлюбу і т.д.», - повідомили у мін’юсті.

    «Вказівка в документах колишнього найменування столиці не тягне за собою їхню недійсність», - пояснили у міністерстві.

    Нагадаємо, президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв в суботу, 23 березня, підписав указ про перейменування Астани в місто Нур-Султан.

    Як повідомлялося, 20 березня, була висунута ініціатива новим президентом Касимом-Жомартом Токаєвим про перейменування столиці Казахстану Астанив в Нур-Султан на честь Нурсултана Назарбаєва.  Його підтримав апарат президента.

    Нагадаємо, екс-голова Сенату парламенту Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в середу, 20 березня, вступив на посаду президента країни.

    19 березня Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде з поста президента Казахстану.

    Назарбаєв повідомив, що обов'язки президента Казахстану після його відставки виконуватиме спікер Сенату парламенту Касим-Жомарт Токаєв.

    Нещодавно Назарбаєв відправив у відставку уряд республіки. Причину називали в тому, що уряду спільно з Національним банком не вдалося повною мірою створити реальні стимули та інструменти для якісного зростання економіки. 25 лютого Назарбаєв призначив нового главу уряду Казахстану

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