Понад 50 млн гривень виведено в РФ: прокуратура викрила злочинну схему ексдепутата держдуми

З 2021 року посадові особи підприємства чинили фінансові махінації

Прокуратура Києва викрила злочинну схему виведення посадовими особами підприємства 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як зазначається, столична прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення фінансових махінацій посадовими особами підприємства та виведення понад 52 млн гривень на рахунки підприємств, підконтрольних РФ.

Згідно із матеріалами досудового розслідування, з 2021 року посадові особи підприємства, яке належить громадянину РФ, ексдепутату держдуми РФ від провладної партії, шляхом здійснення фінансових махінацій під час закупівлі матеріалів виробництва перерахували на рахунки товариств, що знаходяться на території країни-агресора, завищену імпортну вартість товару на суму понад 52 млн грн.

«У зв’язку з викладеним, правоохоронці провели санкціоновані обшуки на вказаному підприємстві, за місцями проживання фігурантів та належних їм приміщеннях. Під час обшуків вилучено первинні документи фінансово-господарської діяльності по імпортних операціях та операціях з контрагентами внутрішнього ринку України, фінансову звітність та чорнові записи», – йдеться у повідомленні.

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