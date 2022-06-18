Данілов накинувся на Подоляка і Арахамію через заяви про кількість загиблих захисників

Секретар РНБО розкритикував Михайла Подоляка та Давида Арахамію через заяви щодо кількості загиблих українських військових

Заяви про те, що Україна щоденно втрачає по 200-1000 воїнів, не відповідають дійсності. Українські політики, які роблять такі заяви, поводяться безвідповідально – з жодних міркувань жонглювати життями людей неприпустимо. Таку заяву в інтерв'ю виданню "Ліга.net" зробив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Посадовець наголосив, що ці діячі не мають можливості отримати таку інформацію.

«Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть, – ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію», – зауважив секретар Радбезу.

Він зазначив, що не знає, для чого згадані діячі роблять такі гучні заяви і чи переслідують вони мету «тиснути» на західних партнерів України з метою стимулювати активнішу передачу українській армії озброєння.

«Я не знаю, що це. Але треба відповідати за свої слова. І коли йдеться про загиблих, такого робити в жодному разі не можна. Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей. Якщо ви партнери – ви сідаєте і розмовляєте», – наголосив Данілов.

Зазначимо, що Данілова обурила саме нещодавня заява радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю іноземним журналістам. Він повідомив, що в Україні щодня гине по 200-300 українських воїнів. Крім цього, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія під час поїздки до Вашингтону зазначав, що пораненими та вбитими Україна щодня втрачає до тисячі солдатів.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ вперше розповіли про статистику втрат техніки на фронті. Як повідомив, заступник міністра оборони України із закупівель Денис Шарапов, західна допомога покриває лише 10-15% потреб українських військових. Водночас Україна втратила приблизно 30-40% техніки внаслідок активних боїв.