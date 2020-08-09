Улюблені фейки Кремля проти України
Мережа брехні
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Российская пропаганда мечется между несколькими своими Большим фейками, которыми они кормят свое население и международное сообщество.
Первый фейк – Боинг сбили украинцы. Россия не причем.
Второй фейк – В Украине идет гражданская война за Донбасс, а не оккупация Россией территории Украины. Кремль- просто «миротворец».
Третий фейк. Протесты в Хабаровске организовали предки живущих там украинцев в союзе с местными бандитами.
Четвертый фейк. Задержание кремлевских боевиков «Вагнера» в Минске, с целью дестабилизации ситуации в Белоруссии накануне выборов –это враждебная спецоперация украинских спецслужб. Это «нож в спину» Лукашенко со стороны Киева. ФСБ опять не виновато.
Пятый фейк. Чудовищный взрыв в Бейруте –это, вероятно, «рука Киева» или Израиля. ГРУ России опять не виновато.
Шестой фейк. Украина «управляет» американскими выборами. Путин не причем и не виноват.
Джерело: блог Віктора Небоженка