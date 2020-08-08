США закликали Росію вивести війська з Грузії



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12 років тому Росія вдерлася до Грузії

Росія досі окупує 20% території Грузії

Сполучені Штати Америки звернулися до Росії із закликом вивести війська з окупованої в 2008 році частини території Грузії.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці уряду США.

«12 років тому Росія вдерлася до Грузії, вбивши сотні і вигнавши десятки тисяч людей зі своїх будинків. Росія досі окупує 20% території Грузії. Закликаємо Росію вивести війська і виконати свої зобов'язання за угодою про припинення вогню від 2008 року», – йдеться у заяві американського уряду.

12 лет назад Россия вторглась в Грузию, убив сотни и изгнав десятки тысяч людей из своих домов. Россия до сих пор оккупирует 20% территории Грузии.



Призываем Россию вывести войска и выполнить свои обязательства по соглашению о прекращении огня от 2008 г.@EURPressOffice pic.twitter.com/myWGOuGJyO — США по-русски (@USApoRusski) August 8, 2020

Зазначимо, що рівно 12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії.

У п’ятницю, 7 серпня, постійні представництва України та Грузії при ООН зробили спільну заяву щодо агресії РФ.

Також 5 липня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.

До слова, майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває.