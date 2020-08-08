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    У світі

    США закликали Росію вивести війська з Грузії

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    12 років тому Росія вдерлася до Грузії - США закликали Росію вивести війська з Грузії
    12 років тому Росія вдерлася до Грузії

    Росія досі окупує 20% території Грузії

    Сполучені Штати Америки звернулися до Росії із закликом вивести війська з окупованої в 2008 році частини території Грузії.

    Про це повідомляється на Twitter-сторінці уряду США.

    «12 років тому Росія вдерлася до Грузії, вбивши сотні і вигнавши десятки тисяч людей зі своїх будинків. Росія досі окупує 20% території Грузії. Закликаємо Росію вивести війська і виконати свої зобов'язання за угодою про припинення вогню від 2008 року», – йдеться у заяві американського уряду.

    Зазначимо, що рівно 12 років тому Росія розпочала війну проти Грузії.

    У п’ятницю, 7 серпня, постійні представництва України та Грузії при ООН зробили спільну заяву щодо агресії РФ.

    Також 5 липня Рада Безпеки ООН обговорила ситуацію на окупованих територіях Грузії – в Абхазії та Цхінвальському регіоні/Південній Осетії.

    До слова, майже три чверті грузинів вважають, що агресія Росії проти Грузії триває.

    Росія США агресія Грузія окупація
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