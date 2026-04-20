Ціни на нафту та газ різко підскочили через загострення між США та Іраном

glavcom.ua
фото: AP

Інвестори знову закладають у вартість високі безпекові ризики

Чергове загострення у відносинах між США та Іраном спровокувало стрімке подорожчання палива на глобальних ринках. Як повідомляє Bloomberg, вартість нафти Brent зросла на 7,9%, фактично нівелювавши попереднє падіння цін. Одночасно з цим європейські ціни на природний газ підскочили на 11%. Про це пише «Главком».

Різкий стрибок став реакцією на перехоплення іранського судна військово-морськими силами США, якому передували атаки Тегерана на європейські танкери та повторне встановлення контролю над стратегічно важливою Ормузькою протокою. Аналітики ринку зазначають, що інвестори знову закладають у вартість високі безпекові ризики.

За оцінками експертів, зокрема головного інвестиційного директора Karobaar Capital LP Харіса Хуршида, за умови збереження поточної напруженості ціна бареля нафти може поступово досягти позначки $105-115. Фахівці прогнозують значну волатильність ринку, який гостро реагуватиме на будь-які нові повідомлення із зони конфлікту.

Раніше стало відомо, що переговори між Тегераном та Вашингтоном щодо врегулювання конфлікту все ще далекі від завершення. Про це в інтерв'ю державному телебаченню заявив спікер парламенту Ірану та головний переговірник Мохаммад Багер Галібаф. За його словами, попри певний прогрес у деяких питаннях, остаточної угоди найближчим часом чекати не варто. 

Нагадаємо, високопоставлений іранський посадовець назвав заяви Дональда Трампа щодо готовності Ірану йти на поступки Вашингтону такими, що не відповідають дійсності. 

Джерело, обізнане з ходом переговорів за посередництва Пакистану, спростувало інформацію про згоду Тегерана передати запаси урану Сполученим Штатам або безстроково припинити його збагачення. В Ірані наголосили, що не приймуть виняткових обмежень, які суперечать міжнародному праву, а питання збагачення залишається ключовою суперечкою.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Іран «погодився на все» під час переговорів, включаючи спільну роботу з вивезення збагаченого урану з країни та його доставки до США. 

Однак іранські чиновники заявили, що вони не планують позбуватися своїх запасів збагаченого урану.

Читайте також

В Україні повертають частину витрат на пальне
Кешбек на пальне почав діяти: як отримати виплати
20 березня, 10:55
Трамп: Ормузьку протоку доведеться охороняти і контролювати
Трамп: Охороняти Ормузьку протоку мають ті, хто нею користується, а не США
21 березня, 11:20
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля
3 квiтня, 10:14
Масштабна пожежа внаслідок атаки українських дронів на порт Усть-Луга
Скільки РФ втратила доходів через удари України по нафтових терміналах? Дані FT
6 квiтня, 16:35
Венс розкритикував бої за «кілька квадратних кілометрів»
Віцепрезидент США поставив під сумнів боротьбу за території в Україні
8 квiтня, 16:48
Ціни знову ростуть: інфляція в США набирає обертів
Ціни в США зростають швидше за доходи: наслідки для споживачів
10 квiтня, 14:05
Ерол Маск розповів про секрет свого сина Ілона Маска
Батько Маска на інтерв’ю в РФ розкрив секрет сина, який таємно їздить по світу
10 квiтня, 10:40
На Вовчанському напрямку українські бійці знищили рідкісну інженерну машину ворога
Під Вовчанськом українські дронарі знищили рідкісну ворожу машину з протирадіаційним захистом (відео)
15 квiтня, 15:14
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
Трамп заявив, що США мають багато спільних позицій з Іраном
16 квiтня, 23:13

Міністр енергетики США назвав правильним рішення послабити санкції проти російської нафти
Зеленський назвав суму, яку Росії отримала через послаблення санкцій США
Іран знову закрив Ормузьку протоку
США дали зелене світло на продаж російської нафти: до коли діятиме виняток
США продовжили дозвіл на торгівлю російською нафтою для стабілізації ринку
Ціни на пальне різко обвалилися після відкриття Ормузької протоки

Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14
«Манчестер Сіті» переграв «Арсенал» у битві претендентів на титул Англії
Вчора, 20:29
«Епіцентр» і «Карпати» завершили битву середняків Прем'єр-ліги: відомий результат
Вчора, 18:29
Історичний український фінал. Визначилася переможниця турніру WTA в Руані
Вчора, 18:00
«Кривбас» із двома автоголами розгромив «Рух» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:25

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
