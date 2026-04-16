Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)

Ірина Міллер
Наслідки російського удару по ЖК на Почайній. 16 квітня 2026 рік
фото: Андрій Вавриш/Facebook

За словами забудовника, перша черга об’єкта фактично була готова до здачі

Нічна атака на Київ 16 квітня спричинила значні руйнування в районі Почайної. Російська ракета розірвалася у безпосередній близькості до будівельного майданчика ЖК Boston Creative House. Про це повідомив забудовник, засновник і керівник компанії Saga Development Андрій Вавриш, інформує «Главком».

Вибиті фасадні елементи будівлі
фото: Андрій Вавриш/Facebook

Повідомляється, що внаслідок вибухової хвилі постраждали шестеро будівельників. Усіх потерпілих госпіталізовано, двоє з них перебувають у важкому стані – наразі лікарі борються за їхні життя, тривають операції. Як повідомив забудовник, основну ударну хвилю прийняв на себе звичайний будівельний контейнер, що стояв поруч із місцем вибуху, що, можливо, вберегло людей від ще трагічніших наслідків.

Компанія оцінює наслідки, після чого будуть оголошені оновлені терміни введення комплексу в експлуатацію.
фото: Андрій Вавриш/Facebook

Повідомляється, що  житловий комплекс зазнав серйозних пошкоджень: вибиті вікна, пошкоджений фасад, внутрішні частини будівлі та техніка.  Він додав, що перша черга об’єкта фактично була готова до здачі.

«Є гірка іронія цієї історії: вже на понеділок ми чекали інспектора ДІАМ для введення в експлуатацію першого пускового комплексу. Ми були буквально за крок до цього етапу. Але війна знову втручається в плани та нормальний хід роботи. Усе матеріальне можна відновити, людське життя – безцінне», – зазначив забудовник.

Потрощені вікна новобудови
фото: Андрій Вавриш/Facebook
Величезна вирва на території ЖК
фото: Андрій Вавриш/Facebook
Росіяни оголосили війну будівельним матеріалам
фото: Андрій Вавриш/Facebook
фото: Андрій Вавриш/Facebook
Пошкоджена техніка будівельників
фото: Андрій Вавриш/Facebook
Запірна система, яку вигнуло вибуховою хвилею
фото: Андрій Вавриш/Facebook

Вавриш підкреслив, що попри пошкодження, об’єкт вистояв і його обов'язково відновлять. Наразі компанія просить 48 годин на повну оцінку наслідків, після чого будуть оголошені оновлені терміни введення комплексу в експлуатацію.

ЖК Boston Creative House зводиться в Оболонському районі на проспекті Бандери, 14Б.

Візуалізація ЖК з сайту забудовника
фото: saga-development.com.ua

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

