Атака на Київ: пошкоджено ЖК Boston на Почайній, поранено будівельників (фото)
За словами забудовника, перша черга об’єкта фактично була готова до здачі
Нічна атака на Київ 16 квітня спричинила значні руйнування в районі Почайної. Російська ракета розірвалася у безпосередній близькості до будівельного майданчика ЖК Boston Creative House. Про це повідомив забудовник, засновник і керівник компанії Saga Development Андрій Вавриш, інформує «Главком».
Повідомляється, що внаслідок вибухової хвилі постраждали шестеро будівельників. Усіх потерпілих госпіталізовано, двоє з них перебувають у важкому стані – наразі лікарі борються за їхні життя, тривають операції. Як повідомив забудовник, основну ударну хвилю прийняв на себе звичайний будівельний контейнер, що стояв поруч із місцем вибуху, що, можливо, вберегло людей від ще трагічніших наслідків.
Повідомляється, що житловий комплекс зазнав серйозних пошкоджень: вибиті вікна, пошкоджений фасад, внутрішні частини будівлі та техніка. Він додав, що перша черга об’єкта фактично була готова до здачі.
«Є гірка іронія цієї історії: вже на понеділок ми чекали інспектора ДІАМ для введення в експлуатацію першого пускового комплексу. Ми були буквально за крок до цього етапу. Але війна знову втручається в плани та нормальний хід роботи. Усе матеріальне можна відновити, людське життя – безцінне», – зазначив забудовник.
Вавриш підкреслив, що попри пошкодження, об’єкт вистояв і його обов'язково відновлять. Наразі компанія просить 48 годин на повну оцінку наслідків, після чого будуть оголошені оновлені терміни введення комплексу в експлуатацію.
ЖК Boston Creative House зводиться в Оболонському районі на проспекті Бандери, 14Б.
Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.
До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.
Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.
