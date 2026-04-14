Україна просить Радбез ООН провести засідання через ескалацію російських атак

У вівторок Україна звернулася до Ради Безпеки ООН із проханням провести засідання через посилення російських обстрілів

Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН із вимогою провести засідання у зв'язку з ескалацією російських обстрілів цивільного населення та критичної інфраструктури. Відповідний запит у вівторок, 14 квітня, надіслав постійний представник України при ООН Андрій Мельник, інформує «Главком».

Документ адресовано президенту Радбезу, постпреду Бахрейну Джамалю Фаресу Аль-Роваї, який головує в Раді безпеки у квітні.

За словами постійного представника України при ООН Андрія Мельника, у листі він пояснив, що російські війська продовжують систематично атакувати цивільне населення та критичну інфраструктуру із застосуванням ракет і ударних безпілотників.

«Тільки за два останні тижні Росія запустила понад 3600 ударних безпілотників, майже 1350 керованих авіабомб і понад 40 ракет. Унаслідок цих атак загинули щонайменше 70 цивільних», – зазначив Андрій Мельник.

Постійний представник України при ООН при цьому зауважує, що Кремль намагається видавати себе за миротворця.

«Зокрема, так зване «великоднє перемир’я, демонстративно оголошене» російським очільником Володимиром Путіним лише на півтора дня, «вже за кілька годин виявилося не більше ніж блефом», оскільки було зафіксовано понад 2000 порушень режиму припинення вогню», – сказав Мельник.

Україна наполягає на негайному розгляді ситуації, аби привернути увагу світу до критичної потреби у посиленні протиповітряної оборони та притягнення РФ до відповідальності за цілеспрямоване знищення цивільного населення.

Як повідомили в секретаріаті Радбезу, засідання заплановано на понеділок, 20 квітня.

«Главком» писав, що постійний представник РФ при ООН Василь Небензя під час виступу на засіданні Радбезу ООН заявив, що Європейський Союз нібито готується до великої війни проти Росії. За словами Небензі, «мілітаристська антиросійська риторика» ЄС підкріплюється конкретними діями. Він зазначив, що з лютого 2022 року до 2025 року країни Євросоюзу збільшили оборонні витрати майже на 60%, а у 2025 році вони досягли €381 млрд – другого показника у світі після США.