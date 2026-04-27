Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній

Міністерство торгівлі Китаю попереджає Брюссель, що Пекін «вживе необхідних заходів для рішучого захисту» інтересів китайських компаній та осіб, включених до 20-го пакету санкцій

Пекін виступив із різким попередженням на адресу Брюсселя після того, як Європейський Союз включив китайські підприємства до нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Міністерство торгівлі Китаю заявило про «рішуче невдоволення» та звинуватило ЄС у «зухвалих» діях, які ігнорують неодноразові заперечення китайської сторони. У заяві відомства міститься вимога негайно виключити китайських юридичних та фізичних осіб із санкційних списків, інакше Пекін обіцяє вжити «необхідних заходів» для захисту власних інтересів.

Чергове загострення відбулося на тлі ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС, який вдалося погодити після зняття вето Угорщиною та Словаччиною. Окрім обмежень проти ще 20 російських банків, яких відрізали від операцій у євро, пакет зосереджений на боротьбі з обходом санкцій через треті країни. Саме тому під обмеження потрапили компанії з Китаю, які допомагають підтримувати воєнну економіку Росії через торговельні та фінансові мережі.

Коментуючи ситуацію, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європа опинилася під одночасним тиском з боку світових лідерів – США, Китаю та Росії. Виступаючи в Афінах, він підкреслив унікальність моменту, коли інтереси провідних держав світу категорично протиставляються європейським, та закликав ЄС «прокинутися» задля рішучого захисту власного суверенітету та інтересів.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа значно посилила економічний тиск на Іран, запровадивши нові обмеження проти китайського нафтопереробного сектору та масштабної мережі морських перевізників.

Під удар потрапив завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. – один із так званих «чайникових» НПЗ Китаю, який у Міністерстві фінансів США назвали одним із найважливіших покупців іранської нафти. Окрім цього, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на близько 40 судноплавних фірм та танкерів, що забезпечували роботу «тіньового флоту» Тегерана.