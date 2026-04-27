Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай пригрозив ЄС наслідками через санкції проти своїх компаній

Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Міністерство торгівлі Китаю попереджає Брюссель, що Пекін «вживе необхідних заходів для рішучого захисту» інтересів китайських компаній та осіб, включених до 20-го пакету санкцій

Пекін виступив із різким попередженням на адресу Брюсселя після того, як Європейський Союз включив китайські підприємства до нового пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Міністерство торгівлі Китаю заявило про «рішуче невдоволення» та звинуватило ЄС у «зухвалих» діях, які ігнорують неодноразові заперечення китайської сторони. У заяві відомства міститься вимога негайно виключити китайських юридичних та фізичних осіб із санкційних списків, інакше Пекін обіцяє вжити «необхідних заходів» для захисту власних інтересів.

Чергове загострення відбулося на тлі ухвалення 20-го пакету санкцій ЄС, який вдалося погодити після зняття вето Угорщиною та Словаччиною. Окрім обмежень проти ще 20 російських банків, яких відрізали від операцій у євро, пакет зосереджений на боротьбі з обходом санкцій через треті країни. Саме тому під обмеження потрапили компанії з Китаю, які допомагають підтримувати воєнну економіку Росії через торговельні та фінансові мережі.

Коментуючи ситуацію, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європа опинилася під одночасним тиском з боку світових лідерів – США, Китаю та Росії. Виступаючи в Афінах, він підкреслив унікальність моменту, коли інтереси провідних держав світу категорично протиставляються європейським, та закликав ЄС «прокинутися» задля рішучого захисту власного суверенітету та інтересів.

Як відомо, адміністрація Дональда Трампа значно посилила економічний тиск на Іран, запровадивши нові обмеження проти китайського нафтопереробного сектору та масштабної мережі морських перевізників. 

Під удар потрапив завод Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. – один із так званих «чайникових» НПЗ Китаю, який у Міністерстві фінансів США назвали одним із найважливіших покупців іранської нафти. Окрім цього, Управління контролю за іноземними активами (OFAC) наклало санкції на близько 40 судноплавних фірм та танкерів, що забезпечували роботу «тіньового флоту» Тегерана.

Теги: санкції Європа Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua