Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату

Дональд Туск вважає, що Росія може атакувати Альянс вже за кілька місяців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що російська агресія проти країн НАТО може стати реальністю в найкоротшій перспективі. За його словами, йдеться не про роки, а про найближчі місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю політика для Financial Times.

Польський прем'єр Дональд Туск наголосив, що ризик нападу Росії на східний фланг Альянсу значно зріс. Тепер підготовка до можливого зіткнення вимірюється місяцями. При цьому глава польського уряду поставив під питання готовність блоку, зокрема Сполучених штатів Америки, виконувати зобов'язання стосовно захисту Європи.

«Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – зазначив Туск.

Також полький прем'єр нагадав про інциденти минулого року, коли близько 20 російських дронів порушували повітряний простір Польщі. За його словами, деякі члени Альянсу тоді «вдали, що нічого не сталося».

Польський прем'єр закликав союзників припинити ігнорувати реальні загрози та негайно посилити оборонні спроможності Європи, не покладаючись виключно на політичну стабільність у США.

«Главком» писав, що Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Кремль здатен у будь-який момент розпочати невелику операцію, зокрема із захоплення одного з островів у Балтійському морі. Йдеться не про масштабне вторгнення, а про демонстративний крок.

У шведській військовій розвідці також вважають, що загроза з боку Росії зростатиме. За оцінками аналітиків, Москва вже зараз здатна здійснити обмежений удар у регіоні, а в перспективі кількох років – розширити масштаби агресії.

Нагадаємо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні.