Росія може напасти на НАТО: Туск назвав дату

Лариса Голуб
фото: Keystone Press Agency

Дональд Туск вважає, що Росія може атакувати Альянс вже за кілька місяців

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив, що російська агресія проти країн НАТО може стати реальністю в найкоротшій перспективі. За його словами, йдеться не про роки, а про найближчі місяці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю політика для Financial Times.

Польський прем'єр Дональд Туск наголосив, що ризик нападу Росії на східний фланг Альянсу значно зріс. Тепер підготовка до можливого зіткнення вимірюється місяцями. При цьому глава польського уряду поставив під питання готовність блоку, зокрема Сполучених штатів Америки, виконувати зобов'язання стосовно захисту Європи.

«Для всього східного флангу, моїх сусідів… питання в тому, чи є НАТО, як і раніше, організацією, готовою, політично та логістично, реагувати, наприклад, проти Росії, якщо вона спробує напасти», – зазначив Туск. 

Також полький прем'єр нагадав про інциденти минулого року, коли близько 20 російських дронів порушували повітряний простір Польщі. За його словами, деякі члени Альянсу тоді «вдали, що нічого не сталося».

Польський прем'єр закликав союзників припинити ігнорувати реальні загрози та негайно посилити оборонні спроможності Європи, не покладаючись виключно на політичну стабільність у США.

«Главком» писав, що Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Кремль здатен у будь-який момент розпочати невелику операцію, зокрема із захоплення одного з островів у Балтійському морі. Йдеться не про масштабне вторгнення, а про демонстративний крок.

У шведській військовій розвідці також вважають, що загроза з боку Росії зростатиме. За оцінками аналітиків, Москва вже зараз здатна здійснити обмежений удар у регіоні, а в перспективі кількох років – розширити масштаби агресії.

Нагадаємо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні. 

Теги: Дональд Туск війна росія НАТО

Читайте також

Проєкт «стіни дронів» не стане непробивним щитом проти РФ
«Стіна дронів» не врятує Європу від загрози РФ – відверта заява Латвії
Вчора, 04:17
Москва відзначила участь КНДР у боях за Курщину
Пхеньян: російський генерал відзначив «подвиг» корейських військових на Курщині
22 квiтня, 01:53
Наслідки російських обстрілів
Ворог атакував Запоріжжя: є загиблий
20 квiтня, 12:40
Як зазначив Зеленський, керівництво Білорусі отримало повідомлення про готовність України захищати свою землю
Білорусь будує дороги на кордоні з Україною та готує артпозиції. Зеленський назвав ціль
17 квiтня, 19:55
Наступні два тижні квітня будуть періодом максимальної інтенсивності боїв
Ворог поспішає провести наступ до кінця місяця: військовий пояснив, у чому причина
13 квiтня, 15:21
За попередньою інформацією, постраждалих немає
Росіяни вдарили по об'єкту енергетики на Одещині
8 квiтня, 22:00
Влада намагається залучити студентів передусім до безпілотних військ
Російська влада вимагає від вишів відправити на війну 2% студентів
1 квiтня, 14:11
Президент Ірану зробив заяву про роль Путіна у війні зі США
Президент Ірану подякував Путіну за «натхнення у війні»
26 березня, 21:19
Фронт стабільний, тил під загрозою. Нова реальність війни
Фронт стабільний, тил під загрозою. Нова реальність війни
26 березня, 14:06

Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Сьогодні, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
Вчора, 06:53
Російські школи почали проводити лекції про небезпеку сервісів VPN
Вчора, 04:32
«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
22 квiтня, 15:24
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
22 квiтня, 10:52
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
22 квiтня, 10:29

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

