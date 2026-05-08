Росія виходить з переговорів. У Трампа закінчилися козирі?

Останній раз Путін та Трамп зустрічалися на Алясці, у серпні 2025 року

Коли війна завершиться – не знає ніхто

Оголошений Ушаковим вихід Росії з перемовин пов’язаний лише з тим, що у Трампа, як він любить повторювати, закінчилися карти у грі з Росією. Такі карти були перед війною з Іраном. Тоді Трамп хвацько повторював, що низька ціна на нафту знищить Росію, як свого часу знищила СРСР.

Він також тоді отримав доступ до венесуельської нафти і навіть наважився арештовувати танкери тіньового російського флоту під носом російських військових кораблів. Здавалося б, все добре…

Але війна «за три дні» з Іраном перетворилася для США на сумний безкінечний серіал, і тепер Трамп сам ініціює «тимчасове» зняття санкцій з російської нафти, аби ще більше не перелякати свого виборця цінами на пальне.

Звісно, якщо війна з Іраном справді завершиться, є всі шанси, що дипломатичні перемовини поновляться. Навіть більше – думаю, Трамп їх ініціюватиме, аби американці пошвидше забули іранську війну. Тим більше, що громадська думка у США досі на користь підтримки України. І Путін знову буде вимушений грати у цю гру.

Однак, коли війна завершиться – не знає ніхто. Іран розуміє, що час грає на нього, і тому він тягнутиме з будь-якими остаточними рішеннями, якщо вони не на 100% влаштовуватимуть офіційний Тегеран.

Для України перспектива дипломатичного треку так само вимірюється силою і впливом США. Адже всі питання перемовин – в тому числі і Донбасу – при будь-якому рішенні будуть розглядатися у широкому контексті гарантій з боку США. Яких, поки триває війна з Іраном, не буде.

Теоретично альтернативу до американської дипломатії могли б створити Європа або Китай. Але Європа поки не має єдиної і зрозумілої позиції щодо завершення російсько-української війни, – там є навіть ті, які вважають, що війна в інтересах безпеки Європи має тривати.

А Китай поки не хоче, – певно, вважаючи, що Трамп ще недостатньо дискредитував зовнішню політику Вашингтону.