Як війна руйнує господарство на Донеччині? Місцевий фермер розповів про наслідки

У селі на Донеччині через наближення фронту гинуть бджоли та займаються поля з пшеницею

Олександр Бондаренко мешкає у в селі Некременне на Донеччині, що за 40 км від лінії фронту. Чоловік має власне господарство. Однак через війну його худоба, поля та пасіка страждає. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Донбас.

Місцевий мешканець села на Донеччині жаліється на те, як війна впливає на його господарство, а саме наближення фронту. Олександр Бондаренко має свиней, яких він годує кормом власного виробництва. На добу для худоби фермеру потрібно близько 2,5 кг корму.

Фермер годує свою худобу кормом власного виробництва фото: Суспільне Донбас

«Годую: ячмінна, кукурудзяна, дерть, пшенична, оце три види замішую. Бетономішалки прямо замішую. Змалку, щоб воно виросло, треба панькаться з ним, вітамінчиків їм даю і для апетиту даю що-небудь», – розповів чоловік.

Фермер вирощує корм для худоби на власних полях. Зараз там засіяна озима та пшениця. Одна з причини неврожаю – це заморозки. «Позамулювала половину. Нема кущення. Я думаю, не більше 30 центнерів тут буде. І ще нічні заморозки в нас добивають її зараз. Вона ж, бачите, почала плямами жовтіти», – зазначив Бондаренко.

Фермер розповів про те, як поля займаються через падіння шахедів фото: Суспільне Донбас

Однак головною проблемою є війна. А саме шахеди, які падають у полях та спричиняють пожежі. «Шахеди» падали в полях… Ну, соняшнику це не страшно, він не загориться, а от пшениця може загорітися… Зараз треба буде побризкати від бур’янів, посівний матеріал, паливо, усе це, воно бац – згорить», – пояснив чоловік.

Олександр Бондаренко займається бджільництвом фото: Суспільне Донбас

Олександр Бондаренко також займається бджільництвом. За його словами, через вибухи бджоли гинуть. Для чоловіка, це «болюча тема». Водночас він не зупиняється, адже не може жити без свого господарства.

У селі на Донеччині через наближення фронту гинуть бджоли фото: Суспільне Донбас

«Це така болюча тема, що я не знаю, я не зможу, мабуть… Тут я поживу до 100 років у цьому селі. А десь поїду, може років до 70 тільки», – поділився місцевий мешканець.

