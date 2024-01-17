Вибори під час воєнного стану: Стефанчук розставив крапки над «і»

Стефанчук наголосив, що рішення про непроведення виборів під час війни було консенсусно ухвалене з представниками всіх гілок влади

Голова Ради вважає, що вже зараз необхідно спільно з партнерами напрацювати певні варіативності, які могли б стати основою майбутнього післявоєнного виборчого законодавства.

Доки в Україні йде війна і діє правовий режим воєнного стану, жодні вибори не проводитимуться. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Укрінформу».

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Він підкреслив, що ухвалення будь-яких рішень щодо демократичного оновлення влади завжди має корелюватися із чинним законодавством відповідно до ситуації в державі.

«Оскільки ні Конституція України, ні українське законодавство, що затверджувалося в мирний час, не передбачає особливостей проведення виборів в умовах війни, нам була вкрай необхідна консультація з партнерами, які мають такий досвід. Я звертався із цим питанням до колег-спікерів з інших парламентів. Було чимало обговорень і на парламентському, і на урядовому рівнях, але наразі ухвалено рішення, що в період воєнного стану вибори в Україні не проводитимуться», – зазначив спікер українського парламенту.

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Стефанчук наголосив, що рішення про непроведення виборів під час війни було консенсусно ухвалене з представниками всіх гілок влади. «Також ми бачимо, що суспільство вважає недоцільним проведення виборів під час війни», – додав голова ВР.

Водночас він зауважив, що вже зараз необхідно спільно з партнерами напрацювати певні варіативності, які могли б стати основою майбутнього післявоєнного виборчого законодавства.

Раніше Стефанчук заявляв, що керівництво Верховної Ради звернулося до парламентів інших країн, щоб вивчити досвід проведення виборів під час війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав безвідповідальними вкидання в українське суспільство заяв про вибори під час повномасштабної війни з Росією.

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Раніше нардеп від фракції «Слуга народу», представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що президентські вибори під час війни в Україні суперечитимуть конституційним засадам виборчого права і будуть підстави сумніватися в легітимності обраного під час воєнного стану президента.