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В Австрії на парламентських виборах лідирує проросійська партія

Надія Карбунар
glavcom.ua
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В Австрії на парламентських виборах лідирує проросійська партія
Австрійську партію свободи вважають однією із найбільш проросійських в Європі, а її лідера Герберта Кікля називають «новим Орбаном»
фото з відкритих джерел

Очільник «Австрійської партії свободи» разом з Орбаном створив фракцію в ЄС

Проросійська та пропутінська «Австрійська партія свободи» (FPÖ) лідирує в голосування на виборах до парламенту своєї країни. Про це повідомив суспільний мовник країни ORF.

6,3 мільйона австрійців закликали прийти на вибори до Національної ради 29 вересня.

Перші прогнози голосування свідчать, що FPÖ має 29,1% й випереджає «Австрійську народну партію», що має 26,3%, та Соціал-демократичну партію з її 20,6%. Ці дві партії традиційно є провідними в Австрії.

Як писало Politico, перемога FPÖ створить популістський, дружній до Росії центральноєвропейський блок, який простягнеться від кордону України зі Словаччиною та Угорщиною до кордону Австрії зі Швейцарією. Завдяки цьому лідеру РФ Володимиру Путіну буде легше «сіяти невдоволення в центрі Європи».

Про «Австрійську народну партію»

Це правопопулістська і націонал-консервативна політична партія Австрії. До 2014 року вона співпрацювала з Всеукраїнським об'єднанням «Свобода», однак після російського захоплення Криму FPÖ стала на бік окупантів.

Загалом співпраця «Австрійської народної партії» з росіянами почалося щонайменше з 2008 року. А от у 2016-му керівництво партії підписало офіційну угоду про «Кооперацію та співробітництво» з кремлівською «Єдиною Росією».

У червні 2024-го лідер FPÖ Герберт Кікль разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і колишнім главою чеського уряду Андреєм Бабішем оголосив про нове політичне праве утворення – «Патріоти Європи». Політики пообіцяли «повернути майбутнє континенту європейським людям».

Нагадаємо, міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сійярто вважає, що питання готовності вступу до ЄС України та Молдови слід розглядати окремо, бо, мовляв, існують «деякі серйозні проблеми, пов'язані з Україною». Та й взагалі, за словами угорського міністра, більшість країн лицемірять, коли говорять про розширення ЄС.

Як відомо, Угорщина припинила свою «миротворчу місію», яка мала б допомогти розв’язати питання війни в України.

До слова, Будапешт має намір направити свою частину коштів із Європейського фонду миру на оборону Чаду замість допомоги Україні та доставки озброєння.

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Теги: міністр вибори Свобода Угорщина партії озброєння перемога Сійярто

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