Володимир Єрмоленко Президент Українського ПЕН

Як перетворити силу Росії на її головну слабкість

Коли сила стає слабкістю: головний принцип асиметричної війни

Асиметрична війна – це коли ти перетворюєш силу противника на його слабкість

Зазвичай у протистоянні ти шукаєш слабкі сторони противника і бʼєш у них. В асиметричній війні ти шукаєш сильні сторони противника і намагаєшся їх перетворити на його слабкості

Найвищий пілотаж – коли ти перетворюєш сутнісну силу противника на його слабкість. Тобто коли противник починає вважати своєю головною слабкістю не випадкову чи поверхову якість, а свою внутрішню суть. Те, ким він є, в своїй глибині.

Не забуваймо, що Росія теж проти нас веде асиметричну війну. І проти всіх демократій теж. Її мета – перетворити головну силу демократій на їхню слабкість. Спрямувати демократію проти неї самої. Змусити найсильніші сторони свободи почати знищувати саму себе

Про це ніколи не треба забувати, коли ми організовуємо свій захист

Маємо перетворювати сутнісну силу Росії на її слабкість. Маємо не дозволити Росії перетворити нашу сутнісну силу на нашу слабкість.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
росія війна

