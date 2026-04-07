Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Він згорів». У Нікополі росіяни вбили батька української моделі

Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів
фото: Іnstagram/xenaex

Блогерка розповіла про події трагічного дня смерті її батька

Українка Ксенія Шевченко, відома як модель та блогерка, повідомила трагічну звістку у своїх соцмережах. Батько дівчини загинув під час російського обстрілу Нікополя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ксенії Шевченко.

Ксенія Шевченко розповіла, що трагічна подія для її родини відбулася 4 квітня. Дівчина поділилася деталями трагедії. «Росія вбила мого батька 04.04.2026 о 9:40 під час обстрілу дронами в Нікополі. Йому відірвало голову, а потім він згорів», – написала блогерка.

У батька блогерки, крім неї залишилася 11-річна донька та цивільна дружина. Оскільки жінка є не рідною матір’ю дівчинки, Ксенія Шевченко планує зайнятися оформленням опікунства над сестрою.

Ксенія Шевченко показала архівні фото зі своїм батьком
фото: Іnstagram/xenaex

«Залишилась моя 11-річна сестра та його цивільна дружина, з якою вони прожили майже 10 щасливих років. На жаль, вона не є біологічною матір’ю моєї сестри, оскільки рідної матері немає. Він дбав про свою сім’ю – дружину, доньку та своїх батьків (моїх бабусю і дідуся). Тепер цю відповідальність беру на себе», – зазначила дівчина.

Окупанти вбили батька української моделі Ксенії Шевченко
фото: Іnstagram/xenaex

Також Ксенія Шевченко звернулася у своєму дописі по допомогу, щоб вивезти тіло свого батька з Нікополя до Запоріжжя. Згодом вона повідомила, що знайшла таку можливість. «Зараз мені потрібні не співчуття, а якомога більше роботи. Я відчуваю ненависть. Але я тримаюся і маю достатньо сил», – додала Ксенія Шевченко. До свого допису українка додала архівні фото зі своїм батьком.

Як повідомляв «Главком», 4 квітня російська терористична армія FPV-дронами вдарила по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині. Кількість поранених уже сягнула 25. За даними Олександра Ганжи, вісьмох постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Також повідомлялося, осійські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон знову атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої боролися медики.

Читайте також:

Теги: війна вбивство смерть Дніпропетровщина росіяни дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський наступ на Добропілля зривається
Росія «вичерпується»: що відбувається на Добропільському напрямку
Вчора, 13:23
У 2019 році Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримав звання Героя України
Помер Патріарх Філарет. Маловідомі факти, знакові цитати та роль в історії
20 березня, 12:45
Бойова частина ворожого безпілотника «Герань-2» не здетонувала та мала механічні пошкодження
У Дарницькому районі виявлено нездетоновану бойову частину дрона (фото)
13 березня, 16:10
Нафтова криза завжди тягне за собою продовольчу
Війна на Близькому Сході: світ очікує глобальну кризу та дефіцит товарів
14 березня, 12:23
Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності
Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру
27 березня, 15:29
72-річний місцевий житель спалював рослинні рештки на території приватного домоволодіння
На Київщині літній чоловік загинув, спалюючи суху траву
28 березня, 15:18
У місті пошкоджено чимало багатоповерхівок
Росіяни ударили КАБами по Краматорську: серед загиблих 13-річний хлопчик
29 березня, 15:59
Словаччина готує нові повноваження для армії через загрозу дронів
Словаччина анонсувала розширення повноважень армії: що сталося
2 квiтня, 12:20
Встановлено пошкодження об’єктів нафтотранспортної та нафтопереробної інфраструктури противника
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
Сьогодні, 17:22

Шоу-біз

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua