«Він згорів». У Нікополі росіяни вбили батька української моделі
Блогерка розповіла про події трагічного дня смерті її батька
Українка Ксенія Шевченко, відома як модель та блогерка, повідомила трагічну звістку у своїх соцмережах. Батько дівчини загинув під час російського обстрілу Нікополя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ксенії Шевченко.
Ксенія Шевченко розповіла, що трагічна подія для її родини відбулася 4 квітня. Дівчина поділилася деталями трагедії. «Росія вбила мого батька 04.04.2026 о 9:40 під час обстрілу дронами в Нікополі. Йому відірвало голову, а потім він згорів», – написала блогерка.
У батька блогерки, крім неї залишилася 11-річна донька та цивільна дружина. Оскільки жінка є не рідною матір’ю дівчинки, Ксенія Шевченко планує зайнятися оформленням опікунства над сестрою.
«Залишилась моя 11-річна сестра та його цивільна дружина, з якою вони прожили майже 10 щасливих років. На жаль, вона не є біологічною матір’ю моєї сестри, оскільки рідної матері немає. Він дбав про свою сім’ю – дружину, доньку та своїх батьків (моїх бабусю і дідуся). Тепер цю відповідальність беру на себе», – зазначила дівчина.
Також Ксенія Шевченко звернулася у своєму дописі по допомогу, щоб вивезти тіло свого батька з Нікополя до Запоріжжя. Згодом вона повідомила, що знайшла таку можливість. «Зараз мені потрібні не співчуття, а якомога більше роботи. Я відчуваю ненависть. Але я тримаюся і маю достатньо сил», – додала Ксенія Шевченко. До свого допису українка додала архівні фото зі своїм батьком.
Як повідомляв «Главком», 4 квітня російська терористична армія FPV-дронами вдарила по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині. Кількість поранених уже сягнула 25. За даними Олександра Ганжи, вісьмох постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.
Також повідомлялося, осійські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон знову атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої боролися медики.
