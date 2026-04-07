«Він згорів». У Нікополі росіяни вбили батька української моделі

Модель Ксенія Шевченко повідомила про загибель свого батька під час атаки шахедів

Блогерка розповіла про події трагічного дня смерті її батька

Українка Ксенія Шевченко, відома як модель та блогерка, повідомила трагічну звістку у своїх соцмережах. Батько дівчини загинув під час російського обстрілу Нікополя. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Ксенії Шевченко.

Ксенія Шевченко розповіла, що трагічна подія для її родини відбулася 4 квітня. Дівчина поділилася деталями трагедії. «Росія вбила мого батька 04.04.2026 о 9:40 під час обстрілу дронами в Нікополі. Йому відірвало голову, а потім він згорів», – написала блогерка.

У батька блогерки, крім неї залишилася 11-річна донька та цивільна дружина. Оскільки жінка є не рідною матір’ю дівчинки, Ксенія Шевченко планує зайнятися оформленням опікунства над сестрою.

Ксенія Шевченко показала архівні фото зі своїм батьком фото: Іnstagram/xenaex

«Залишилась моя 11-річна сестра та його цивільна дружина, з якою вони прожили майже 10 щасливих років. На жаль, вона не є біологічною матір’ю моєї сестри, оскільки рідної матері немає. Він дбав про свою сім’ю – дружину, доньку та своїх батьків (моїх бабусю і дідуся). Тепер цю відповідальність беру на себе», – зазначила дівчина.

Окупанти вбили батька української моделі Ксенії Шевченко фото: Іnstagram/xenaex

Також Ксенія Шевченко звернулася у своєму дописі по допомогу, щоб вивезти тіло свого батька з Нікополя до Запоріжжя. Згодом вона повідомила, що знайшла таку можливість. «Зараз мені потрібні не співчуття, а якомога більше роботи. Я відчуваю ненависть. Але я тримаюся і маю достатньо сил», – додала Ксенія Шевченко. До свого допису українка додала архівні фото зі своїм батьком.

Як повідомляв «Главком», 4 квітня російська терористична армія FPV-дронами вдарила по ринку в місті Нікополі на Дніпропетровщині. Кількість поранених уже сягнула 25. За даними Олександра Ганжи, вісьмох постраждалих госпіталізували, зокрема 14-річну дівчинку перевели до обласної лікарні.

Також повідомлялося, осійські окупаційні війська продовжують цілеспрямований терор цивільного населення Дніпропетровщини. 5 квітня 2026 року, ворожий FPV-дрон знову атакував Нікополь, поціливши у цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху одна людина загинула на місці, за життя іншої боролися медики.