Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки

Валерія Поліщук
Валерія Поліщук
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ
фото: міноборони РФ

Замість залізних колон – порожня бруківка: Москва готує найскромніше 9 травня в історії

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міноборони РФ.

Обмеження через «оперативну обстановку»

Російське оборонне відомство заявило, що в цьому році до військового параду не залучатимуть техніку, а також вихованців суворовських, нахімовського та кадетських училищ. Таке рішення пояснили «поточною оперативною обстановкою».

Водночас у відомстві додали, що авіаційна частина параду за участю літаків наразі залишається в планах.

Прогнози експертів та формат заходу

Інформація про обмежений формат параду з'явилася в мережі ще кілька тижнів тому. Зокрема, про скорочення тривалості заходу та відсутність техніки повідомляли російський політолог Катерина Шульман та журналістка Олександра Прокопенко з посиланням на джерела.

Експерти зазначають, що російська пропаганда намагатиметься представити такий формат як заздалегідь спланований, аби не пов'язувати відсутність техніки з дефіцитом озброєння або загрозою атак безпілотників.

Нагадаємо, востаннє парад у Москві до 9 травня проводився виключно у пішому форматі без військової техніки у 2007 році. Протягом останніх років на Красній площі також спостерігалося суттєве скорочення кількості одиниць техніки порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Кремль використовує власні посольства як центри впливу та пропаганди. За даними спостерігачів, під егідою захисту історичної спадщини Росія розгортає масштабні інформаційні операції для виправдання війни проти України.

Читайте також:

Читайте також

До початку війни в Ірані блокування Ормузької протоки видавалось експертам майже невірогідним сценрієм. На фото: пошкоджений кувейтський танкер
Росія заробила на війні в Ірані. А що буде після перемир'я?
13 квiтня, 17:45
Повноваження ФСБ в Росії тепер охоплюють практично все
Путін розширив повноваження ФСБ: подробиці
3 квiтня, 19:55
Джон Гілі застеріг Росію від подальших гібридних атак проти Великої Британії
Британія викрила таємну російську операцію в Атлантичному океані
9 квiтня, 15:03
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
11 квiтня, 05:29
Гамлет не виключає, що після повернення в російську в’язницю знову підпише контракт, щоб вийти на волю
Україна в межах обміну повернула в Росію Гамлета: що розповів незвичний полонений
11 квiтня, 18:27
Шойгу не виключив силових кроків у Придністров’ї
Шойгу заявив, що росіяни у Придністров'ї потребують захисту та озвучив кроки
22 квiтня, 05:16
Українські спецслужби викрили ворожого коригувальника
СБУ затримала на Донеччині ворожого агента, який коригував обстріли Краматорська
24 квiтня, 10:32
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
26 квiтня, 13:40
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Удар по НПЗ у Туапсе, вибухи в окупованому Криму: головне за ніч 28 квітня
Вчора, 05:34

Соціум

Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
СБУ підтвердила удар по нафтовому хабу РФ за 1500 км від кордону
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
Перші мільярди вже на підході. ЄС розповів деталі фінансування України
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Німеччина затримала шпигуна РФ. Агент передавав дані про допомогу Україні
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
Путін злякався? Парад у Москві вперше за 20 років пройде без техніки
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці
Українські дронарі отримали запит на захист суден в Ормузькій протоці

Новини

Форвард «Баварії» встановив національний рекорд у Лізі чемпіонів
Сьогодні, 12:41
У Львові невідомий намагався підпалити мечеть коктейлями Молотова
Сьогодні, 12:20
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
Сьогодні, 12:05
Розвідка: Росія цензурує стадіони і маркує Пушкіна позначкою 18+
Сьогодні, 11:53
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
Сьогодні, 11:33
На Чемпіонаті світу вилучатимуть футболістів за хитрий трюк під час конфліктів
Сьогодні, 11:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
