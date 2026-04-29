Парад в Москві пройде без участі колон військової техніки та курсантів військових училищ

Замість залізних колон – порожня бруківка: Москва готує найскромніше 9 травня в історії

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міноборони РФ.

Обмеження через «оперативну обстановку»

Російське оборонне відомство заявило, що в цьому році до військового параду не залучатимуть техніку, а також вихованців суворовських, нахімовського та кадетських училищ. Таке рішення пояснили «поточною оперативною обстановкою».

Водночас у відомстві додали, що авіаційна частина параду за участю літаків наразі залишається в планах.

Прогнози експертів та формат заходу

Інформація про обмежений формат параду з'явилася в мережі ще кілька тижнів тому. Зокрема, про скорочення тривалості заходу та відсутність техніки повідомляли російський політолог Катерина Шульман та журналістка Олександра Прокопенко з посиланням на джерела.

Експерти зазначають, що російська пропаганда намагатиметься представити такий формат як заздалегідь спланований, аби не пов'язувати відсутність техніки з дефіцитом озброєння або загрозою атак безпілотників.

Нагадаємо, востаннє парад у Москві до 9 травня проводився виключно у пішому форматі без військової техніки у 2007 році. Протягом останніх років на Красній площі також спостерігалося суттєве скорочення кількості одиниць техніки порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше повідомлялося, що Кремль використовує власні посольства як центри впливу та пропаганди. За даними спостерігачів, під егідою захисту історичної спадщини Росія розгортає масштабні інформаційні операції для виправдання війни проти України.