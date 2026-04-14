Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти

Після ранкового удару десятки поранених, частина з них — у важкому стані

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Удар припав по міській території, де в цей момент перебували люди. За попередніми даними, поранення отримали 25 осіб, які знаходилися на вулиці та в автомобілях. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок удару виникла пожежа. Також пошкоджено низку автомобілів, що перебували поруч із місцем влучання. На місці працюють усі екстрені служби – медики, рятувальники та поліція. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а також обстеження території на наявність інших пошкоджень.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Поліція закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Ранковий удар по місту забрав життя п'ятьох людей.

Нагадаємо, що російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».