Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
фото: Національна поліція України

Після ранкового удару десятки поранених, частина з них — у важкому стані

Російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, внаслідок чого постраждали щонайменше 20 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Удар припав по міській території, де в цей момент перебували люди. За попередніми даними, поранення отримали 25 осіб, які знаходилися на вулиці та в автомобілях. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Внаслідок удару виникла пожежа. Також пошкоджено низку автомобілів, що перебували поруч із місцем влучання. На місці працюють усі екстрені служби – медики, рятувальники та поліція. Тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, а також обстеження території на наявність інших пошкоджень.

Правоохоронці документують наслідки обстрілу та збирають докази чергового воєнного злочину Росії. Поліція закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час небезпеки.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа додав, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Ранковий удар по місту забрав життя п'ятьох людей.

Нагадаємо, що російські загарбники скинули шість керованих авіабомб на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це одне з найбільших водосховищ області і критично важливий об’єкт. Крім того, майже одночасно ворог здійснив комбіновану атаку на Харків. Окупанти били по місту «молніями» та «шахедами».

Читайте також:

Теги: росія окупанти Дніпро ракетна атака

Читайте також

Ніч, Київ і таксист з Росії
Чим закінчилася поїздка з таксистом з Росії по Києву
7 квiтня, 19:20
Росія зараз зіткнулась з «подвійним капканом»
Нафта є, але продати її неможливо. Як ЗСУ загнали Росію у тупик
6 квiтня, 16:06
Як Трамп і Іран врятували нафтові доходи Росії
Як війна на Близькому Сході врятувала нафту Росії
27 березня, 12:59
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Глава фінського МЗС заявила, що країна не вимагатиме від України припинити удари по Росії
Фінляндія визначила підхід до України після падіння дронів
31 березня, 09:51
Президент Сербії провів телефонну розмову з російським диктатором
Сербія домовилася з РФ про дешевий газ: деталі
30 березня, 14:54
Окупанти гатили 6 квітня по Дніпропетровщині
Ворожі війська атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
6 квiтня, 10:20
Сибіга: Ми закликаємо всі країни Європи та світу долучитися до нашого історичного процесу
Створення спецтрибуналу проти РФ: повний перелік країн, які долучилися
10 квiтня, 16:46
Джокер та Мессі опинилися в одному окопі з окупантами, але зуміли взяти їх у полон
Розвідники «Скелі» здолали окупантів у рукопашному бою та взяли їх у полон
12 квiтня, 18:15

Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Атака на Дніпро: кількість жертв зросла до п’яти
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
Правоохоронці проводять обшуки в магазинах U420
Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми
Мільйонні збитки на закупівлі зерна. В Україну екстрадовано організатора схеми
Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»
Вітчим, який роками ґвалтував падчерку, у суді цинічно попросив знову «бути родиною»
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
Киянка, яка «відмазувала» від мобілізації, заплатить мегаштраф
Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів
Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів

Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

