Ринок фісташок лихоманить. Війна в Ірані вдарила по поставках продукції

glavcom.ua
Єгор Голівець
Війна в Ірані зірвала постачання фісташок на світовий ринок
фото: Financial Times

Ціни зросли до максимуму з 2018 року на тлі дефіциту і буму дубайського шоколаду

Війна в Ірані призвела до перебоїв із постачанням фісташок і різкого зростання цін на світовому ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

Іран є другим у світі виробником фісташок і забезпечує близько п’ятої частини глобального виробництва та третину експорту. Через регіональну нестабільність логістичні ланцюги зазнали серйозних збоїв: з початку березня судноплавні компанії почали скасовувати бронювання до ключових хабів на Близькому Сході, зокрема в ОАЕ.

На цьому тлі ціни на фісташки зросли до $10 за кілограм – це найвищий показник із 2018 року. Ситуацію додатково ускладнив різкий сплеск попиту, спричинений популярністю «дубайського шоколаду», який активно просувається в соцмережах і використовує фісташки як ключовий інгредієнт.

Поєднання геополітичного фактору та споживчого тренду створило ефект подвійного тиску на ринок. Регіон Близького Сходу одночасно виступає і виробничою базою, і логістичним вузлом, тому будь-яка нестабільність швидко відображається на глобальних цінах.

Заміна фісташок у виробництві ускладнена через специфічні властивості продукту, тому виробники змушені або підвищувати ціни, або переглядати рецептури. Це безпосередньо б’є по маржинальності шоколадної індустрії, яка переживає період активного зростання в Дубаї.

Водночас вигоду отримують альтернативні постачальники, зокрема США та Аргентина, які можуть наростити частку на ринку. Однак для країн Близького Сходу ситуація означає додатковий тиск на імпортерів і виробників.

Криза також оголила слабкі місця регіональної торговельної інфраструктури. На цьому фоні зростає попит на фінансові технології для міжнародної торгівлі, зокрема рішення для фінансування поставок, страхування ризиків і швидких транскордонних розрахунків.

Дубай, як ключовий логістичний центр, опинився в зоні підвищеного ризику через свою залежність від регіональних потоків товарів. Це підштовхує до розвитку цифрових фінансових інструментів, які можуть частково компенсувати збої традиційної банківської системи.

Раніше стало відомо, що війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників.

