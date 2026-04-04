За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців

glavcom.ua
фото: energo.dtek.com

Компанія ДТЕК «Енерго» продовжує підтримувати українців, які через війну були змушені залишити свої домівки

З лютого 2022 року вугледобувні, енергетичні та машинобудівні підприємства компанії ДТЕК «Енерго» забезпечили роботою майже 5,3 тис. внутрішньо переміщених осіб. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що понад 80% працевлаштованих приєдналися до вугледобувних підприємств ДТЕК. Значна частина з них не мали шахтарських спеціальностей і пройшли навчання або перенавчання безпосередньо на виробництві.

«Війна змусила мільйони українців починати життя заново, і для нас важливо бути поруч у цей момент. Тому ми продовжуємо систематично реалізовувати програми підтримки громад регіонів, де знаходяться наші підприємства, допомагаючи українцям адаптуватися та працювати навіть у складних умовах повномасштабної війни», – зазначив генеральний директор ДТЕК «Енерго» Олександр Фоменкo.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова очолив рейтинг найкращих роботодавців 2025 року серед енергетичних компаній.

