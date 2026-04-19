Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти

glavcom.ua
фото: Olga Stefanishyna/Facebook

Посол України у США Ольга Стефанишина зауважила, що поновлення санкцій проти російської нафти відповідає інтересам Києва та Вашингтона

Посол України у Сполучених Штатах Ольга Стефанишина звернулася до адміністрації Трампа з вимогою повернути обмеження на експорт російських енергоресурсів. Вона наголосила, що Кремль не повинен отримувати фінансову вигоду від дестабілізації ситуації навколо свого союзника – Ірану. Про це посол написала у соцмережі X, передає «Главком».

За словами Стефанишиної, поновлення санкцій проти російської нафти та нафтопродуктів відповідає спільним інтересам Києва та Вашингтона. Це дозволить обмежити ресурси, які РФ спрямовує на військову агресію проти України та підтримку противників США на міжнародній арені.

Стефанишина підкреслила небезпеку ситуації, коли розпалювання воєн стає прибутковим для агресора. Посол зауважила: якщо Росія відчує вигоду від хаосу, світ невдовзі зіткнеться з новими конфліктами. Також вона звернула увагу на цинічну риторику Москви, де представники РФ уже почали називати відмову від нафтових домовленостей «співпрацею».

Як відомо, міністерство фінансів США видало нову ліцензію, що тимчасово звільняє від санкцій операції з постачання та продажу російської сирої нафти та нафтопродуктів.

Таке рішення ухвалено на тлі намагань Вашингтона знизити світові ціни на енергоносії, які залишаються високими через триваючий конфлікт із Іраном. Згідно з документом, дозвіл поширюється на продукцію, завантажену на судна станом на 17 квітня, а завершити всі торговельні операції дозволено до 16 травня.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. 

«Вони б продали російські барелі, які вже були на воді. Ці барелі йшли до Китаю у будь-якому випадку. Ми підштовхнули їх до наших союзників і допомагали стабілізувати ціну на нафту», – цитує його слова «Суспільне».

Водночас оцінка Мінфіну США суттєво відрізняється від даних медіа. Зокрема, за даними The New York Times, що під час дії послаблення санкцій Росія могла отримувати понад $100 млн додаткового доходу щодня.

За такими підрахунками, лише за квітень доходи РФ від нафти могли сягнути щонайменше $12,8 млрд, що в рази перевищує оцінку американського міністра.

Іран заявив про стратегічну перемогу над США
Стефанишина закликала США поновити санкції проти російської нафти
The Atlantic: Україна більше не покладається на США
Лідер «Хезболли» назвав умови для тривалого миру
Прем'єр Іспанії заявив про створення міжнародного фронту проти ультраправих
Петер Мадяр вимагає провести перевибори на одному з округів
