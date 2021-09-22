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    Думки вголос

    За кого вболіватимуть українці в двобої Усика та Джошуа?

    • Карл Волох

      Політолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Усик проведе бій проти Джошуа вже 25 вересня - За кого вболіватимуть українці в двобої Усика та Джошуа?
    Усик проведе бій проти Джошуа вже 25 вересня

    Спорт не поза політикою. Тому частина українців може вболівати проти свого співвітчизника

    Здавалося б, немає жодних шансів, аби українці вболівали за Джошуа в майбутньому бою. По-перше, що може бути природніше, аніж підтримувати свого бійця, тим паче, Усик спортсмен дуже обдарований. По-друге, саме Джошуа відправив на пенсію Володю Кличка нашу багаторічну гордість і славу, а таке «пробачити» нелегко.

    Та все ж, судячи із настроїв у ФБ, чимало наших співвітчизників щиро бажають перемоги Ентоні. Він справді чудовий боксер, дуже приємний, вихований хлопець, прекрасний нокаутер і всі свої перемоги здобув чесно і чисто.

    Але головне не це. Усик не второпав навіть тієї елементарної речі, яку відносно швидко зрозумів Зеленський такий самий совок і малорос із обмеженими інтелектуальними можливостями: активна частина українського суспільства ладна сьогодні вболівати за чорта лисого (не плутати з Ґордоном - К.В.), але не за вату чи московита. Тому, варто бодай приховувати такі свої вподобання.

    Я тут винятком не є. Мій фаворит Ентоні Джошуа, і я щиро бажаю йому відправити суперника в нокаут як колись Руского Вітязя Повєткіна й переважну більшість інших попередників Усика

    Джерело: блог Карла Волоха

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    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    За кого вболіватимуть українці в двобої Усика та Джошуа?