За кого вболіватимуть українці в двобої Усика та Джошуа?

Спорт не поза політикою. Тому частина українців може вболівати проти свого співвітчизника

Здавалося б, немає жодних шансів, аби українці вболівали за Джошуа в майбутньому бою. По-перше, що може бути природніше, аніж підтримувати свого бійця, тим паче, Усик – спортсмен дуже обдарований. По-друге, саме Джошуа відправив на пенсію Володю Кличка – нашу багаторічну гордість і славу, а таке «пробачити» нелегко.

Та все ж, судячи із настроїв у ФБ, чимало наших співвітчизників щиро бажають перемоги Ентоні. Він справді чудовий боксер, дуже приємний, вихований хлопець, прекрасний нокаутер і всі свої перемоги здобув чесно і чисто.

Але головне не це. Усик не второпав навіть тієї елементарної речі, яку відносно швидко зрозумів Зеленський – такий самий совок і малорос із обмеженими інтелектуальними можливостями: активна частина українського суспільства ладна сьогодні вболівати за чорта лисого (не плутати з Ґордоном - К.В.), але не за вату чи московита. Тому, варто бодай приховувати такі свої вподобання.

Я тут винятком не є. Мій фаворит – Ентоні Джошуа, і я щиро бажаю йому відправити суперника в нокаут – як колись Руского Вітязя Повєткіна й переважну більшість інших попередників Усика

Джерело: блог Карла Волоха

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