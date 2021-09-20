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    Усик вилетів до Лондона на бій з Джошуа

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    Олександр Усик підготовку до бою з Ентоні Джошуа продовжить у Лондоні - Усик вилетів до Лондона на бій з Джошуа
    Олександр Усик підготовку до бою з Ентоні Джошуа продовжить у Лондоні
    Фото: instagram

    25 вересня український боксер спробує стати чемпіоном світу в надважкій вазі

    Претендент на титул WBO в суперважкій вазі Олександр Усик разом зі своєю командою вирушив до Лондона, де вже на цих вихідних поб'ється з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBO і IBF Ентоні Джошуа.

    На своїй сторінці в Instagram Усик опублікував фотографію, на якій разом з членами команди позує біля літака. При цьому на фото відсутній іменитий український тренер Анатолій Ломаченко, який, за словами Олександра Красюка, промоутера Усика, має бути присутнім в його кутку під час бою з Джошуа.

    Бій між Ентоні Джошуа і Олександром Усиком повинен відбутися 25 вересня на стадіоні «Тоттенгем Готспур» в столиці Великобританії.

    Джошуа останній поєдинок провів проти болгарина Кубрата Пулєва в грудні 2020 року. У цьому протистоянні нокаутом у дев'ятому раунді переміг британський боксер, нагадує meta-ratings. На його рахунку 24 перемоги (22 нокаутом) і одна поразка.

    Усик востаннє раз бився з британцем Дереком Чісорою в жовтні минулого року. Цей бій завершився на користь українського спортсмена одноголосним рішенням суддів. У його активі 18 перемог (13 нокаутом) і жодної поразки.

    Раніше Усик написав проникливий вірш до Дня Незалежності.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик вилетів до Лондона на бій з Джошуа