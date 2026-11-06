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Серіал «Дивні дива» отримав продовження: названо дату премʼєри приквелу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Оригінальний серіал «Дивні дива» став одним із найуспішніших в історії Netflix
фото з відкритих джерел

Робота над створенням приквелу «Дивних див» уже розпочалася

Netflix анонсував премʼєру приквелу культового серіалу «Дивні дива». Шанувальників франшизи чекає нова історія про знаменитий Гокінс, який став місцем паранормальних та містичних пригод юних героїв. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Netflix.

Сюжет серіалу «Інші світи: Дивні дива»

Серіал «Дивні дива» отримав продовження: названо дату премʼєри приквелу фото 1
фото з відкритих джерел

Події приквелу розгорнуться у 1950-х роках, що за кілька десятиліть до подій оригінального сезону «Дивні дива». Історія також передуватиме подіям про життя в Гокінсі у 1959 році.

Новий серіал покаже інший період історії вигаданого містечка та розширить всю історію всесвіту. Водночас Netflix поки не розкриває подробиць сюжету, імен персонажів та акторського складу.

Подробиці створення серіалу

Серіал «Дивні дива» отримав продовження: названо дату премʼєри приквелу фото 2
фото з відкритих джерел

Шоуранеркою та сценаристкою стала Кейт Трефрі. До команди також долучився лауреат премій BAFTA та «Золотий глобус», британський режисер Джо Райт. Він зніме перші три епізоди серіалу та виступить виконавчим продюсером. Райт відомий роботою над фільмами «Гордість і упередження», «Спокута» та «Темні часи».

Виконавчими продюсерами також стали творці оригінального серіалу Метт і Росс Даффери, Шон Леві від 21 Laps, а також Пол Діхтер, Шеллі Мілз, Андреа Сперлінг і Павліна Хатупіс. Робота над створенням серіалу-приквелу «Інші світи: Дивні дива» вже стартувала. Зйомки нового проєкту відбуватимуться у штаті Нью-Мексико. Премʼєра серіалу запланована на 2028 рік.

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Допис, поширений Netflix Ukraine (@netflixua)

Про що розповідає оригінальний серіал «Дивні дива»

Головні герої серіалу «Дивні дива»
Головні герої серіалу «Дивні дива»
фото з відкритих джерел

Оригінальний серіал Stranger Things дебютував на Netflix у 2016 році та швидко здобув популярність у різних країнах. Перші чотири сезони зібрали понад 1,2 млрд переглядів. Четвертий і п'ятий сезони також увійшли до переліку найпопулярніших серіальних сезонів в історії Netflix.

Події серіалу розгортаються у 1983 році в американському містечку Гокінс, штат Індіана, коли одного дня безвісти зникає 12-річний Вілл Баєрс. Його друзі та родина намагаються його знайти, але натрапляють на секрети місцевої державної лабораторії. Тоді ж також дізнаються про паралельний вимір, так званий Виворіт, звідки до реального світу проникають небезпечні істоти. Під час пошуків Вілла головні герої зустрічають загадкову дівчинку Одинадцять, яка має надприродні здібності. Разом вони протистоять монстрам, шукають Вілла та намагаються розкрити таємниці Вивороту.

Як писав «Главком», за дев'ять років свого існування серіал «Дивні дива» став найуспішнішим проєктом в історії Netflix, встановивши абсолютний рекорд – 1,2 млрд переглядів. За цим показником він обійшов навіть такі хіти, як «Венздей» та «Гра в кальмара».

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Теги: серіал кіно США Netflix

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