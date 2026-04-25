Орбан після провалу на виборах озвучив свої плани на майбутнє

Надія Карбунар
Орбан продовжить свою роботу як голова «Фідес»
фото з відкритих джерел

Угорський прем’єр відмовився від мандата у парламенті

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який після парламентських виборів іде у відставку, заявив, що відмовляється від депутатського мандата, проте готовий і далі керувати своєю партією «Фідес». Як інформує «Главком», про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Орбан розповів, що завершилося засідання президії його партії «Фідес», і політична сила вирішила «кардинально реформувати» парламентську фракцію, яка буде сформована в понеділок. Її керівником стане Гергей Гуляш, а сам Орбан планує відмовитись від депутатського мандата.

«Мандат, який я отримав як лідер списку «Фідес – християнські демократи», насправді є парламентським мандатом «Фідес», тому я вирішив його повернути. Зараз він потрібен не в парламенті, а для реорганізації національного руху», – сказав Орбан.

Він додав, що наступного тижня партія проведе загальнонаціональне засідання, а з'їзд з обрання керівництва перенесли на червень.

«Майже чотири десятиліття я очолював нашу спільноту, за цей час ми пережили успіхи й невдачі, перемоги й поразки на виборах. Але одне залишилося незмінним: цей табір завжди був найбільш згуртованою й єдиною політичною спільнотою Угорщини, і ця єдність зараз дуже потрібна Угорщині. Президія пропонує, щоб я продовжував свою роботу як голова «Фідес», і якщо з'їзд удостоїть мене своєю довірою, я готовий до цього завдання», – зауважив угорський прем’єр.

Як відомо, Угорщина готується до офіційної зміни керівництва уряду. Лідер опозиційної партії «Тиса», яка здобула перемогу на парламентських виборах, Петер Мадяр обійме посаду прем'єр-міністра вже 9 травня.

До слова, 12 квітня в Угорщині відбулися парламентські вибори. Опозиційна партія «Тиса» з розгромною перевагою перемогла партію прем'єра Віктора Орбана «Фідес». Зокрема, «Тиса» отримала 138 місць зі 199 у парламенті. Це означає, що вона має конституційну більшість.

