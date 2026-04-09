NYT: Прихильність Трампа до Путіна ставить під загрозу світову безпеку

фото: Getty Images

Грем Стюарт, член британського парламенту, припустив, що Трамп може бути «російським активом», а його прихід до влади – головним успіхом кар'єри Путіна

Події минулого місяця стали черговим свідченням того, що Дональд Трамп готовий ставити інтереси Володимира Путіна вище за безпеку власних військових. Після появи доказів від Washington Post та CNN про те, що Росія надає Ірану координати для атак на американські сили, у Кувейті внаслідок удару дрона загинуло шість резервістів США. Проте під час церемонії прощання з військовими Трамп фактично виправдав дії Москви, заявивши, що розвіддані «не надто допомагають» Тегерану, і порівняв це з діями США в Україні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Аналітики та дипломати вказують на небезпечну трансформацію американської зовнішньої політики. За словами експертів Chatham House та Атлантичної ради, Трамп не просто симпатизує Путіну, а й активно намагається усунути всі перешкоди для реалізації амбіцій Кремля в Європі. Поки Білий дім ігнорує загрозу російсько-іранської співпраці, союзники по НАТО дедалі частіше розглядають Трампа як «російський актив», чиї дії загрожують самому існуванню Альянсу.

Історичне коріння цієї залежності підтверджують звіти Сенату США щодо виборів 2016 року, де зафіксовано тісні контакти оточення Трампа з російською розвідкою. Сьогодні ця прихильність призводить до того, що Європа змушена шукати власні шляхи захисту, включно з обговоренням ядерного стримування. 

Деніел Фрід, експосол США у Польщі, вказує, що Трампу комфортніше з авторитарними правителями, ніж із лідерами Європи чи України. Це порівнюють із рухом «Америка понад усе» часів до Другої світової війни, який симпатизував Гітлеру і зневажав Британію.

Фіона Гілл, яка працювала в РНБ, вважає, що стосунки Трампа з Путіним – це марна гонитва за повагою диктатора. Путін майстерно маніпулює Трампом, тримаючи дистанцію і використовуючи його бажання отримати «Нобелівську премію за мир в Україні».

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін під час виступу з нагоди дня військ нацгвардії РФ назвав війну проти України «праведним боєм» та спробував виправдати повномасштабну агресію. 

Глава Кремля заявив, що російські військові нібито «впевнено ведуть бойову роботу» на фронті. «Це праведний бій за мирне, вільне, безпечне життя для наших дітей та онуків на своїй землі. За священне, історичне право нашого народу говорити рідною мовою», – заявив Путін.

Нагадаємо, що після з’їзду російського союзу промисловців і підприємців Володимир Путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. Головною темою розмови, яка пройшла за зачиненими дверима, стало подальше фінансування військових дій в Україні. 

На закритому засіданні Путін дав зрозуміти бізнесменам, що війна триватиме довго, і від олігархів очікують «активнішої участі» у підтримці військово-промислового комплексу та соціальних програм, пов'язаних із фронтом.

