Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів

Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня
фото: glavcom.ua

Українці почали частіше купувати букети без особливого приводу, кажуть квіткарі

В Україні попит на квіти різко впав на початку повномасштабної війни, але у 2023 році ринок почав оживати. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

За словами директора квіткового підприємства «Асканія-Флора» Валерія Горбаня, протягом 2024–2025 років продажі фактично повернулися до довоєнних обсягів, попри окупацію частини територій і виїзд значної кількості українців за кордон.

Водночас структура попиту змінилася, відмітили експерти. Якщо раніше основні продажі припадали на традиційні святкові дати – 14 лютого та 8 березня, то зараз ці піки стали менш вираженими. Натомість більш популярним став День матері, а також зросла кількість покупок квітів без особливого приводу.

«Люди хочуть відчувати свято кожного дня. Тому стали більше купувати квіти просто так, для дому», – зазначив Горбань.

Окремий сегмент попиту зараз формують військові, які повертаються додому у відпустку або на ротацію. За словами підприємця, вони часто купують великі букети для родини.

Водночас у компанії «Украфлора» зазначають, що загальний попит на квіти все ж знизився. Її директорка Олена Сторчак пояснює це тим, що частина українців виїхала за кордон, доходи населення скоротилися, а пріоритети під час війни змінилися.

Попри це, святкові дати залишаються головними драйверами продажів квітів.

Раніше «Главком» писав, скільки коштують квіти в столичних крамницях та ринках перед популярними святами.

Читайте також:

Теги: економіка війна бізнес ринок квіти свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua