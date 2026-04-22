«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів

Продажі квітів різко впали у 2022-му, але зараз майже повернулися до довоєнного рівня

Українці почали частіше купувати букети без особливого приводу, кажуть квіткарі

В Україні попит на квіти різко впав на початку повномасштабної війни, але у 2023 році ринок почав оживати. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

За словами директора квіткового підприємства «Асканія-Флора» Валерія Горбаня, протягом 2024–2025 років продажі фактично повернулися до довоєнних обсягів, попри окупацію частини територій і виїзд значної кількості українців за кордон.

Водночас структура попиту змінилася, відмітили експерти. Якщо раніше основні продажі припадали на традиційні святкові дати – 14 лютого та 8 березня, то зараз ці піки стали менш вираженими. Натомість більш популярним став День матері, а також зросла кількість покупок квітів без особливого приводу.

«Люди хочуть відчувати свято кожного дня. Тому стали більше купувати квіти просто так, для дому», – зазначив Горбань.

Окремий сегмент попиту зараз формують військові, які повертаються додому у відпустку або на ротацію. За словами підприємця, вони часто купують великі букети для родини.

Водночас у компанії «Украфлора» зазначають, що загальний попит на квіти все ж знизився. Її директорка Олена Сторчак пояснює це тим, що частина українців виїхала за кордон, доходи населення скоротилися, а пріоритети під час війни змінилися.

Попри це, святкові дати залишаються головними драйверами продажів квітів.

