Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Українські дрони на 9 травня: «головний виклик» для Кремля

Росія оголосила про проведення параду 9 травня, однак на ньому не буде військової техніки

Володимир Зеленський не виключив появи українських дронів під час параду 9 травня на Червоній площі в Москві. Я підтримую Володимира Олександровича. Так склалося, що за останні роки ми дуже тісно спілкуємося з російською армією. Так би мовити, у тісному контакті. Тож можемо взяти участь у повітряній частині параду. Спробуйте заборонити?

«Росія оголосила про проведення параду 9 травня, однак на ньому не буде військової техніки. Якщо це підтвердиться, то це стане першим подібним випадком за багато років, коли країна не зможе забезпечити присутність озброєння на параді. При цьому не виключається, що під час заходу можуть з'явитися українські безпілотники», – заявив президент України Володимир Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

За словами Зеленського, європейські партнери відзначили, що позиції України зараз значно зміцнилися завдяки військовим.

«Вдала зустріч у вашингтонському форматі на полях саміту Європейської політичної спільноти. Присутні були Еммануель Макрон, Кір Стармер, Джорджа Мелоні, Йонас Гар Стере, Дональд Туск, Петтері Орпо, Марк Карні, Антоніу Кошта, Урсула фон дер Ляєн та Марк Рютте. Дякую всім! Ми детально обговорили зміцнення ППО: виробництво необхідних європейських систем і ракет, підтримку програми PURL та можливості забезпечити Європу власними засобами протиракетної оборони», – написав президент України Володимир Зеленський у Telegram-каналі.

Він подякував Канаді за новий внесок у програму PURL, за якою країни НАТО купують у США за свої гроші зброю та обладнання для поставок в Україну.

«Перед зустріччю прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про додаткові 200 мільйонів доларів. Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що поставки протиракетних ракет для України тривають у рамках попередніх домовленостей», – додав Зеленський.

Раніше стало відомо, що через заходи, пов’язані з річницею 9 травня, у Москві кілька днів не працюватиме мобільний зв’язок. Крім того, у Міноборони РФ заявили, що у параді на Червоній площі 9 травня – вперше з 2007 року – не братиме участі колона військової техніки. Захід відбудеться «у скороченому форматі» – через «терористичну загрозу» та неювілейний характер дати.

Я б навіть сказав не у скороченому, а в обрізаному. Не переборщи. Ну і головне, що тепер все прояснилося. Дата не ювілейна! Ось і все. Справа зовсім не в українських дронах, провалах на фронті, дефіциті техніки та інших ганебних моментах. Дата не кругла. Всім одразу все стало зрозуміло.

Пізніше в Кремлі заявили, що Путін виступить з важливою промовою під час параду на честь 9 травня. Напевно, по телевізору? Ну, не ж відеодзвінок – це табу. Телекамеру в бункер і теплі слова привітань від улюбленого диктатора із затишної глибокої нори зігріють душі вірних підданих.

Хоча, відеозвернення напевно запишуть заздалегідь, після чого спритний щур сховається в іншому місці. А то нора може несподівано обвалитися в момент виступу. Дуже схоже, що до цього все йде. І найсмішніше, що ось тут Україна абсолютно ні до чого...

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
