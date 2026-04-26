Зеленський пояснив, чому РФ посилила удари по Дніпру

Виділення Україні пакету у €90 мільярдів стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом

Масовані обстріли залізниці та мостів є спробою Кремля перешкодити посиленню ЗСУ після розблокування €90 мільярдів допомоги

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що посилення російського терору проти цивільної інфраструктури та логістики є прямою реакцією Кремля на розблокування масштабної фінансової допомоги для України. Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду, інформує «Главком».

На переконання президента, виділення Україні пакету у €90 мільярдів стало сигналом для агресора, що країна не залишиться наодинці з ворогом. Зеленський наголосив, що ці кошти дозволять не лише стабілізувати бюджет, а й суттєво наростити внутрішнє оборонне виробництво.

«Це реакція номер один на те, що вони розуміють: Україна не наодинці. У Росії розуміють, що ми посилимося. Як би їм не хотілося, ми посилимося – і так вони відповідають», – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент попередив, що після системних ударів по енергетиці РФ офіційно перейшла до виконання наступного етапу свого плану – знищення транспортної логістики та систем життєзабезпечення.

Окупанти цілеспрямовано б’ють по об’єктах «Укрзалізниці» та мостах, намагаючись паралізувати сполучення.

Поряд із логістичними вузлами під прицілом опинилися об’єкти інфраструктури, що забезпечують українців водою.

Зеленський визнав, що через затримки з фінансуванням Україна дещо втратила темпи внутрішнього виробництва протягом останніх двох місяців. Проте він запевнив, що завдяки першому траншу з нового пакету допомоги всі завдання будуть виконуватися максимально швидко.

«Ми трішки втратили за ці два місяці щодо об’ємів вітчизняного продукту. Але ми зараз доженемо все, і ми вже не на поганому рівні виробництва», – підсумував президент.

