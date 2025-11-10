Головна Світ Політика
США скасували більшість санкцій проти Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Пом'якшення санкцій є тимчасовим і призупиняє їх дію на 180 днів

Сполучені Штати Америки оголосили про пом'якшення санкційного режиму та заходів експортного контролю, запроваджених раніше щодо Сирії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на документ Мінфіну США.

Відповідний документ був оприлюднений Міністерством фінансів США. Згідно з поясненням, рішення ухвалено з метою сприяння формуванню «стабільної, єдиної та мирної Сирії». При цьому Вашингтон заявив, що продовжить переглядати статус Сирії як держави-спонсора тероризму. 

Мінфін США вирішив скасувати більшу частину торговельних обмежень, які діяли в рамках так званого «Закону Цезаря» – збірної назви для санкцій, запроваджених під час попереднього президентства Дональда Трампа.

Очікується, що послаблення санкційного тиску відкриє можливість для американських та іноземних інвестицій, спрямованих на відновлення Сирії.

Пом'якшення санкцій є тимчасовим і призупиняє їх дію на 180 днів. Водночас, обмеження, що стосуються угод з Російською Федерацією та Іраном, залишаються чинними. Тепер дозволено постачання до Дамаска товарів цивільного призначення, а також передача американських технологій та програмного забезпечення.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, сирійський лідер Ахмед аль-Шараа зустрівся в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом.

Президент Трамп висловив підтримку лідеру Сирії, Ахмеду аш-Шараа, зазначивши, що він здатен привести країну до «справжнього успіху».

«Ми хочемо, щоб Сирія стала країною, яка доб'ється справжнього успіху – і я думаю, що цей лідер здатний це зробити... Люди кажуть: у нього було важке минуле. У всіх у нас було важке минуле. Але у нього – особливо важке, і, відверто кажучи, якби у нього не було важкого минулого, у нього не було б і шансу», – прокоментував Дональд Трамп.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН ухвалила рішення скасувати санкції проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Це рішення було підтримано 14 голосами «за», тоді як Китай утримався. 

Рішення було прийнято після кількох місяців закликів з боку США до Ради Безпеки послабити санкції щодо Сирії. Санкції проти цих осіб були введені в рамках заходів, спрямованих проти осіб, причетних до режиму Башара Асада під час громадянської війни в Сирії.

Теги: Сирія Дональд Трамп санкції США

