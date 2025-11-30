Віткофф оцінив переговори між Україною та США

Американська та українська делегації під час зустрічі в Маямі

Спецпосланець Трампа Стів назвав перемовини з українською делегацією у Флориді «позитивними»

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Перемовини між представниками України та США у Маямі тривали близько двох годин. Наразі оголошено перерву. Робота делегацій продовжиться після паузи.

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України, заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Також зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною, заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.