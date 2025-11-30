Головна Країна Політика
search button user button menu button

Віткофф оцінив переговори між Україною та США

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
Американська та українська делегації під час зустрічі в Маямі
фото: suspilne.media

Спецпосланець Трампа Стів назвав перемовини з українською делегацією у Флориді «позитивними»

Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віктофф заявив, що позитивно оцінює переговори з Україною та повідомив, що вирушить 1 грудня до Москви. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

За словами Віткоффа, він планує зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним 2 грудня. Наразі деталі цих перемовин невідомі.

Перемовини між представниками України та США у Маямі тривали близько двох годин. Наразі оголошено перерву. Робота делегацій продовжиться після паузи.

Як відомо, у Флориді стартувала зустріч делегацій України та США. Українську делегацію цього разу очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який замінив усунутого з посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. 

Переговори присвячені подальшому обговоренню плану припинення російської війни проти України, заявив держсекретар США Марко Рубіо. 

Також зустріч делегацій України та США щодо припинення війни з РФ наразі є конструктивною, заявив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, який бере участь у перемовинах у Маямі.

Читайте також:

Теги: Сергій Кислиця переговори Рустем Умєров Марко Рубіо США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До звільнення Єрмак очолював українську переговорну групу
Ексочільник Банкової мав летіти до США на переговори з Віткоффом і зятем Трампа – Axios
28 листопада, 21:55
Пісторіус вважає, що Україна повинна мати сильні Збройні сили
Міністр оброни Німеччини: Мирна угода не має ґрунтуватися на капітуляції України
27 листопада, 05:46
Кремль інтенсифікує агітацію, щоб Україна здала критичні території у Донецькій області
Аналітики ISW спрогнозували, скільки Москві знадобиться часу на захоплення Донбасу
22 листопада, 15:58
Україна може імпортувати до 1 млрд м³ американського газу через Польщу
Україна може збільшити постачання американського газу через Польщу у 2026 році
21 листопада, 20:02
Американці протестують проти проведення федеральною владою рейдів у Шарлотті
Арешти мігрантів у США набирають обертів
17 листопада, 07:53
Трамп: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
Трамп підтримав законопроєкт про санкції проти країн, які торгують із Росією
17 листопада, 05:22
Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування, що офіційно завершує найтриваліший у історії США шатдаун
Закінчення шатдауну у США: головне за ніч
13 листопада, 05:50
Прокурор САП вважає, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова
Умєров прокоментував чутки про вплив Міндіча на Міноборони
11 листопада, 20:37
ПВК можуть стати одним із рішень
У цій війні потрібні нові рішення – і час діяти зараз
4 листопада, 13:53

Політика

Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
Перемовини щодо миру в США завершено: що кажуть Рубіо та Умєров
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
Віткофф оцінив переговори між Україною та США
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
На столі перемовин у США графік виборів в Україні та обмін територіями – WSJ
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді
Кислиця поділився враженнями від початку переговорів у Флориді
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
«Слуги народу» готуються обговорити кадрові питання після відставки Єрмака
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву
Переговори США та України про припинення війни: Рубіо зробив заяву

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua