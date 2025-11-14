Головна Світ Політика
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Південний спис»: Трамп розглядає варіанти військових дій у Венесуелі: деталі від CNN
фото: АР

Трамп раніше висловлював застереження щодо військових дій, спрямованих на усунення Ніколаса Мадуро, побоюючись, що вони можуть виявитися неефективними

Президент США Дональд Трамп був проінформований цього тижня про варіанти військових операцій у Венесуелі, оскільки він продовжує обмірковувати подальші дії в цій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Трамп ще не вирішив, як діяти, і продовжує зважувати ризики та переваги розгортання масштабної кампанії. Президент раніше висловлював застереження щодо військових дій, спрямованих на усунення Ніколаса Мадуро, побоюючись, що вони можуть виявитися неефективними.

Хоча на брифінгу в середу було представлено оновлений перелік варіантів для розгляду президентом, це не означає, що він наблизився до прийняття рішення, зазначив один із співрозмовників. Інше джерело, повідомило, що варіанти були схожими на ті, які обговорювалися в Пентагоні, а деякі з них були оприлюднені в останні тижні.

Цільові варіанти, які Південне командування США створило для розробки планів, є частиною операції під назвою Southern Spear («Південний спис»). Вони були представлені високопоставленими чиновниками з команди національної безпеки Трампа, включаючи міністра оборони Піта Гегсета і голову Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Дена Кейна.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці. Операція координується Об’єднаною оперативною групою Southern Spear у співпраці з Командуванням Збройних сил США у Південній Америці (SOUTHCOM).

Теги: США Дональд Трамп Венесуела

