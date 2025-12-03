Міністр війни США запропонував Зеленському, Трампу та Путіну повечеряти

Піт Гегсет заявив, що хотів би, аби Трамп, Зеленський та Путін зустрілися за одним столом

Очільник Пентагону Піт Гегсет описав свою «ідеальну вечерю». Його гостями стали б лідери США, України та Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву урядовця в інтервʼю журналістці Кеті Міллер.

Під час інтерв'ю Гегсет розповів, що гостями «вечері мрії» стали б президент США Дональд Трамп, російський диктатор Володимир Путін та український лідер Володимир Зеленський. «Я думаю, це були б президент Трамп, Володимир Путін і Зеленський. Це була б вечеря заради миру», – сказав він.

Гегсет додав, що серед страв були б стейки та салат з «російською заправкою».

Раніше Трамп висловив готовність зустрітися з Путіним і Зеленським для остаточного узгодження мирної угоди. Американський лідер зазначив, що зустріч може відбутися, коли угода буде на завершальній стадії розробки. Тим часом прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявляла, що для остаточного узгодження решти деталей мирного плану необхідні тристоронні переговори за участю Росії, США та України.

Як відомо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія та Україна наблизилися до мирної угоди більше, ніж будь-коли за останні три роки, однак наголосив, що остаточне рішення про завершення війни може ухвалити лише російський диктатор Володимир Путін.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. За його словами, усе залежить від переговорів російського диктатора Володимира Путіна з делегацією США.