Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача
Христо Грозев розповів, що бачив мирний план США пів року тому
фото з відкритих джерел

За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні»

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що знайомий із попередньою версією американського мирного плану, яку бачив шість місяців тому. У тій версії, за його словами, були два додаткові положення, що не увійшли до теперішньої. Як інформує «Главком», про це журналіст написав у соцмережі X.

За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні», проте в актуальному документі відсутні два пункти. Один із них, за його словами, передбачав роль американських інвесторів у «витягуванні післявоєнної Росії з потенційної фінансової кризи через брак грошей та інвестицій».

«Це мало бути стимулом для Трампа (чи як легітимний американський «солодкий бонус», чи як бонус для друзів і родини – це не було уточнено)», – пише Грозєв.

За словами журналіста, другий пункт плану передбачав російсько-американське партнерство проти Китаю з «демагогічним наголосом на «християнському союзі».

«Я абсолютно певен, що це російська пропозиція, а не спільно розроблена. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, чому це не було б частиною публічно оприлюдненого плану», – розповів він.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі. 

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна перемир'я Христо Грозев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тривають аварійні роботи у Дніпрі
Росія за тиждень застосувала понад 2 тис. одиниць озброєння – Зеленський
Вчора, 10:52
Польський експерт пояснює ризики та наслідки криміналізації «бандеризму» для української громади в Польщі
Польський історик: Закон Навроцького про заборону «ідеології бандеризму» вдарить по українцях
13 листопада, 08:00
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
Зеленський про удари по РФ: Українські далекобійні санкції мають діяти кожної доби
11 листопада, 18:08
Пол Беллентайн зустрівся з президентом
Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів (фото)
5 листопада, 19:18
Генштаб Польщі закликав громадян не піддаватися емоціям
Росія намагається розпалити «антиукраїнські настрої» серед поляків – заява Генштабу Польщі
4 листопада, 13:12
Цієї ночі РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками
Били по всій країні. Зеленський підсумував ворожі удари за тиждень
2 листопада, 12:44
Трамп підписав масштабні торговельні угоди з країнами АСЕАН
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
27 жовтня, 10:14
Оцінки розвідданих часто відіграють ключову роль для президентів на важливих дипломатичних переговорах
Держдеп і ЦРУ по-різному оцінили готовність Путіна до переговорів – WSJ
26 жовтня, 17:52
Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі
«Можливо, завтра будуть у нас». Зеленський зробив заяву про Tomahawk
23 жовтня, 18:24

Події в Україні

РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
РФ масовано вдарила по Харкову безпілотниками: серед постраждалих є діти
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Харків масовано атакували безпілотники, є загиблі (оновлено)
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Павлоград повністю знеструмлений через аварію
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 23 листопада 2025. Зведення Генштабу
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Зеленський розповів про хід переговорів у Женеві
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою
Росія воює не за територію: Зеленський на тлі перемовин зі США виступив із заявою

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua