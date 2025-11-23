У мирному плані США було 30 пунктів, але два прибрали: подробиці від журналіста-розслідувача

За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні»

Розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявив, що знайомий із попередньою версією американського мирного плану, яку бачив шість місяців тому. У тій версії, за його словами, були два додаткові положення, що не увійшли до теперішньої. Як інформує «Главком», про це журналіст написав у соцмережі X.

За словами Христо Грозєва, версія мирного плану, яку він бачив пів року тому, «майже повністю збігалася з тим, що ми бачимо сьогодні», проте в актуальному документі відсутні два пункти. Один із них, за його словами, передбачав роль американських інвесторів у «витягуванні післявоєнної Росії з потенційної фінансової кризи через брак грошей та інвестицій».

«Це мало бути стимулом для Трампа (чи як легітимний американський «солодкий бонус», чи як бонус для друзів і родини – це не було уточнено)», – пише Грозєв.

За словами журналіста, другий пункт плану передбачав російсько-американське партнерство проти Китаю з «демагогічним наголосом на «християнському союзі».

«Я абсолютно певен, що це російська пропозиція, а не спільно розроблена. Я також не можу уявити, щоб росіяни не включили перший із двох додаткових пунктів. Однак я розумію, чому це не було б частиною публічно оприлюдненого плану», – розповів він.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Також президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план. Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.