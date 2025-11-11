Трамп підтримав угоду Сенату про припинення шатдауну уряду США

Дональд Трамп наголосив, що угода має підтримку достатньої кількості демократів

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив свою підтримку угоді, досягнутій у Сенаті, яка має на меті відновити роботу федерального уряду. Про це Трамп заявив у коментарі CNN під час церемонії в Овальному кабінеті, інформує «Главком».

Угода передбачає відновлення фінансування в обмін на майбутнє голосування щодо продовження розширених субсидій за програмою медичного страхування Affordable Care Act (ACA).

Президент зазначив, що знайомий із деталями домовленості:

«Ну, це залежить від того, про яку саме угоду йдеться, але якщо це та, про яку я чув… Вони хочуть трохи змінити деталі, але я би сказав – так», – заявив Трамп.

У подальшому спілкуванні з журналістами він підтвердив, що угода має підтримку достатньої кількості демократів: «Наскільки мені відомо, нічого не змінили, і ми маємо підтримку достатньої кількості демократів. Ми відкриваємо нашу країну. Шкода, що її було закрито, але ми дуже швидко все відновимо».

Трамп також підтвердив, що дотримається положення законопроєкту, яке стосується скасування звільнень федеральних працівників, здійснених під час припинення роботи уряду.

«Я дотримуватимусь угоди – вона дуже хороша», – підкреслив президент.

Нагадаємо, часткове призупинення роботи федерального уряду США почалося опівночі 1 жовтня (07:00 за київським часом) у зв'язку з відсутністю фінансування. Це сталося через те, що представники правлячої Республіканської та опозиційної Демократичної партії в Конгресі не змогли дійти згоди щодо низки статей витрат, у тому числі у сфері охорони здоров'я. Вони, як і раніше, не можуть досягти домовленостей. Демократи та республіканці звинувачують один одного у провокуванні шатдауну та його затягуванні в політичних цілях.

З 1977 року фінансування роботи федерального уряду переривалася через розбіжності між адміністрацією і Конгресом понад 20 разів. Найтриваліший період склав 35 днів – з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (у перший президентський термін Дональда Трампа).

До слова, президент США Дональд Трамп поклав повну відповідальність за тривале призупинення роботи федерального уряду (шатдаун) на демократів, стверджуючи, що саме їхня позиція перешкоджає ухваленню федерального бюджету на наступний рік.