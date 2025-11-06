ЄС закликав Росію припинити ядерні погрози

Євросоюз заявив, що світ стоїть перед реальною загрозою нової гонки озброєнь через ядерні погрози Росії

Європейський Союз закликав Росію утриматися від ядерних погроз і попередив, що останні дії Кремля та заяви Дональда Трампа можуть спровокувати нову гонку озброєнь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

ЄС висловив стурбованість через заяви Володимира Путіна, який наказав розробити плани щодо можливого ядерного випробування – першого для Росії з 1991 року.

«ЄС закликає Росію утриматися від ядерних загроз, а всіх учасників – уникати дій, які можуть спровокувати нову гонку озброєнь», – заявив речник ЄС. Ця реакція пролунала після оголошення Дональда Трампа про намір США відновити ядерні випробування.

Наказ Трампа з’явився через кілька годин після заяви російського президента Володимира Путіна про успішне випробування нової ядерної зброї. Під час візиту до московського госпіталю, де він зустрічався з пораненими військовими.

Нагадаємо, 29 жовтня, Дональд Трамп у своїй заяві повідомив, що наказав Міністерству оборони розпочати випробування ядерної зброї «на рівноправній основі» у відповідь на програми інших держав. Президент зазначив, що протягом кількох років Росія й Китай нарощують свої арсенали, і що лише відновлення випробувань дасть упевненість у їхній роботоздатності.

До слова, «Шатдаун» (часткове призупинення роботи уряду) у США, під час якого у неоплачувану відпустку було відправлено 1400 співробітників американського Національного управління ядерної безпеки (NNSA), може зірвати плани з виробництва ядерної зброї та уповільнити його на роки.