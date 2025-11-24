Під час переговорів Україна та США допрацювали рамковий документ щодо миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та державний секретар США Марко Рубіо після переговорів у Женеві

За підсумками зустрічі українська та американска делегації вирішили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир

Представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року в Женеві для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт президента України.

Обидві сторони назвали консультації вкрай продуктивними, зазначивши, що обговорення продемонстрували суттєвий прогрес в узгодженні позицій та окресленні чітких подальших кроків. Учасники підтвердили, що будь-яка майбутня угода має повністю поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. За результатами перемовин був підготовлений оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру.

Українська делегація вкотре висловила вдячність Сполученим Штатам, і зокрема, особисто Президенту Дональду Трампу, за його непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на припинення війни та збереження життів.

Україна та Сполучені Штати домовилися продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями протягом найближчих днів. Також сторони підтримуватимуть тісний контакт із європейськими партнерами в ході подальшого просування процесу.

Остаточні рішення щодо цього рамкового документа будуть ухвалювати президенти України та Сполучених Штатів. Обидві країни підтвердили свою готовність і надалі спільно працювати для досягнення миру, який забезпечить Україні безпеку, стабільність та відновлення.

Як відомо, Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп. Держсекретар висловив надію, що угоду вдасться узгодити до четверга, хоча припустив, що процес може затягнутися.

До слова, Білий дім опублікував заяву щодо зустрічі представників Сполучених Штатів та України в Женеві 23 листопада 2025 року, присвяченої мирній пропозиції США.

У повідомленні наголошується, що переговори були конструктивними, цілеспрямованими та шанобливими, що підтверджує спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.