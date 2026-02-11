Головна Світ Економіка
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Швейцарія передасть $35 млн на енергетику України
фото з відкритих джерел

Швейцарські компанії також відправлять близько 80 дизельних генераторів різної потужності

У середу, 11 лютого 2026 року, Федеральна рада Швейцарії офіційно затвердила новий пакет екстреної енергетичної допомоги Україні. Загальна сума підтримки становить 32 млн швейцарських франків (понад $35 млн). Ці кошти спрямують на стабілізацію теплопостачання та забезпечення громад резервним живленням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уряд Швейцарії.

Як зазначається, Федеральна рада найближчими тижнями поставить в Україну потужні генератори та електромодулі.

Пакет допомоги, затверджений Федеральною радою на запит українського уряду, буде використаний для закупівлі, постачання та встановлення 18 електромодулів, що працюють на природному газі, а також допоміжного обладнання та витратних матеріалів. Електромодулі будуть підключені до підприємств централізованого теплопостачання в чотирьох великих містах, які особливо постраждали від енергетичної кризи.

Швейцарські компанії також відправлять близько 80 дизельних генераторів різної потужності. Частина цих генераторів буде поставлена Міністерству розвитку громад та територій України, яке розподілить їх за пріоритетністю. Додаткові генератори та мобільні обігрівачі будуть надані ДСНС.

Постачання допомоги здійснюватиметься в найближчі тижні під керівництвом делегата Федеральної ради Швейцарії з питань України.

Гуманітарна енергетична надзвичайна допомога, надана швейцарським приватним сектором, є частиною програми співробітництва Швейцарії з Україною на 2025–2028 роки. З лютого 2022 року Швейцарія виділила 900 млн швейцарських франків на міжнародну співпрацю в Україні та сусідніх країнах.

Нагадаємо, сьогодні, 11 лютого 2026 року, Європейський Парламент підтримав надання Україні кредитного пакету у розмірі €90 млрд на період 2026–2027 років. За це рішення проголосували 458 депутатів, 140 виступили проти. Це фінансування покликане покрити близько двох третин фінансових потреб України на наступні два роки.

Теги: Швейцарія гуманітарна допомога Україна енергетика

