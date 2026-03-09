У Харкові завершено пошуково-рятувальні роботи: серед загиблих – дві дитини

Ідентифікація тіл ще триває

У Харкові, в будинку, куди в суботу влучила російська ракета 7 березня, завершено пошуково-рятувальні роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Пошуково-рятувальні роботи тривали понад дві доби. Усього було вивезено понад 2400 кубометрів будматеріалів.

«На жаль, загинули 10 людей, серед них дві дитини: семирічний хлопчик та 13-річна дівчинка. Також з-під завалів деблоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває. Щонайменше 16 людей унаслідок атаки травмовані, серед них три дитини. Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції – відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще чотири людини», – йдеться у повідомленні.

Загалом унаслідок цього удару пошкоджено близько двох десятків будинків, автомобілі, заклад освіти. До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Наші психологи надали допомогу десяткам людей.

Нагадаємо, у ніч проти 7 березня, близько 01:35, російські окупаційні війська здійснили черговий цинічний напад на житловий квартал Харкова. Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, що призвело до масштабних руйнувань та численних жертв.

До слова, мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що під час нічної атаки 7 березня на місто у своєму будинку загинула вчителька початкових класів шостого ліцею та її син, учень другого класу. Також разом зі своєю мамою загинула восьмикласниця 16-го ліцею.