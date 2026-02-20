Генштаб підтвердив ураження низки пунктів управління, складів та районів зосередження окупантів

На півдні уражено командно-спостережний пункт та місця дислокації особового складу агресора на Тендрівській косі та Любимівці

Сили оборони України провели серію результативних ударів по критичних об'єктах російських окупаційних військ. Під прицілом опинилися командні пункти, бази ремонту техніки та логістичні вузли в Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму та на Луганщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Українські захисники продовжують планомірно знищувати наступальний потенціал ворога, фокусуючись на його «нервових центрах» та базах постачання.

На Запорізькому напрямку уражено пункт управління безпілотними літальними апаратами (БпЛА) у Злптополі. У Богданівці знищено склад матеріально-технічних засобів. Також завдано удару по Розівці, зокрема по ремонтній базі окупантів, де відновлювали пошкоджену бронетехніку. Накрито район зосередження живої сили ворога у Степногірську.

На півдні уражено командно-спостережний пункт та місця дислокації особового складу агресора на Тендрівській косі та Любимівці.

У тимчасово окупованому Криму Сили оборони поцілили по складу матеріально-технічних засобів окупантів.

На Луганщині Знищено ще один важливий логістичний об'єкт – склад ПММ та технічних засобів.

Ці точкові удари є частиною системної стратегії знекровлення ворожого угруповання. Знищення пунктів управління БпЛА та ремонтних баз обмежує можливості росіян вести розвідку та оперативно відновлювати техніку безпосередньо поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 237 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.