Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Генштаб підтвердив ураження ракетних комплексів
Підтверджено знищення пускової установки С-400
фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб заявив про знищення російських ЗРК та «Панцира» в Криму

Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели успішну нічну операцію на території тимчасово окупованого Криму. В результаті точних ударів було знищено та суттєво пошкоджено ключові елементи російської системи ППО, що значно послаблює можливості ворога з прикриття неба над півостровом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У результаті професійних дій українських розвідників та спецпризначенців було повністю знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) «Панцир С-1». Цей комплекс вважається одним із найнадійніших засобів захисту від безпілотників та крилатих ракет на близькій відстані, проте цього разу він сам став ціллю «потужного» удару.

Окрім «Панцира», суттєвих втрат зазнав дивізіон ЗРК С-400 «Тріумф». Наразі Генштаб підтвердив ураження наступних елементів:

  • Пускова установка системи С-400 (повністю знищена);
  • Радіолокаційна станція 92Н6Е (багатофункціональна РЛС, без якої робота комплексу неможлива);
  • Допоміжні елементи системи.

Комплекси С-400 є основою російської протиповітряної оборони великої дальності. Виведення з ладу РЛС 92Н6Е створює «сліпу пляму» в системі моніторингу повітряного простору окупантів.

Нагадаємо, у Запорізькому районі внаслідок російських обстрілів загинули четверо людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посилання на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

За минулу добу війська РФ завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Місцева влада отримала 218 повідомлень про пошкодження будинків, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

війна Україна

