Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі

Розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану», – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, до якої входять 35 країн. На запитання, які саме об'єкти були атаковані, він відповів: «Натанз».

Зокрема, The Times of India повідомляє, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.

Виступаючи на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, Гроссі сказав: «МАГАТЕ має широкі знання про характер і місцезнаходження ядерних та радіологічних матеріалів у регіоні, і ми маємо чіткі вказівки щодо необхідних дій у разі нападу або аварії, що спричинить витік радіації, а також можливість надати практичну допомогу, якщо це буде потрібно. Хочу підкреслити, що сьогоднішня ситуація є дуже тривожною. Ми не можемо виключити можливий витік радіації з серйозними наслідками, включаючи необхідність евакуації територій, розміром з великі міста або навіть більших».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. «Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп.

Зауважимо, секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не планує переговорів зі США.