Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
Ядерні об'єкти Ірану атаковано
колаж: glavcom.ua

Розташований в іранському місті Натанз великий ядерний об'єкт був атакований під час військових операцій США та Ізраїлю проти Ісламської Республіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Вчора вони знову атакували мирні, захищені ядерні об'єкти Ірану», – заявив посол Ірану в ООН Реза Наджафі на засіданні ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, до якої входять 35 країн. На запитання, які саме об'єкти були атаковані, він відповів: «Натанз».

Зокрема, The Times of India повідомляє, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі висловив глибоку стурбованість ескалацією ситуації з безпекою в Західній Азії, попередивши, що не можна виключати радіологічний витік із серйозними наслідками.

Виступаючи на засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, Гроссі сказав: «МАГАТЕ має широкі знання про характер і місцезнаходження ядерних та радіологічних матеріалів у регіоні, і ми маємо чіткі вказівки щодо необхідних дій у разі нападу або аварії, що спричинить витік радіації, а також можливість надати практичну допомогу, якщо це буде потрібно. Хочу підкреслити, що сьогоднішня ситуація є дуже тривожною. Ми не можемо виключити можливий витік радіації з серйозними наслідками, включаючи необхідність евакуації територій, розміром з великі міста або навіть більших».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів. Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. «Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп.

Зауважимо, секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не планує переговорів зі США.

Читайте також:

Теги: Іран ядерна зброя МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
Трамп встановив дедлайн для Ірану щодо укладення ядерної угоди
13 лютого, 05:14
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
NYT: Потенційна війна проти Ірану може стати катастрофою для США
22 лютого, 07:13
США опрацювали багатотижневу операцію проти Ірану з точковими ударами
США підготували сценарії ударів по Ірану та розглянули зміну режиму
20 лютого, 21:14
Іран офіційно підтвердив готовність до переговорів зі США
Іран готовий домовлятися з Вашингтоном, але ставить жорстку вимогу
25 лютого, 09:07
Армія Ірану офіційно оголосила про початок масштабної повітряної операції
Іран запустив першу хвилю безпілотників у бік Ізраїлю
28 лютого, 14:11
В Ірані підняли чорний жалобний прапор
Іран оголосив 40-денну жалобу за Хаменеї та пообіцяв помститися за нього
Вчора, 05:34
Зеленський: попри все українці пройшли цю складну зиму
Зеленський підбив підсумки зими та закликав до рішучості на тлі атак Ірану
Вчора, 10:34
На комплекс, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб
Ліквідація Алі Хаменеї: як ЦРУ вистежило верхівку іранського режиму
Вчора, 13:46
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
Сьогодні, 03:51

Соціум

Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
Іран заявив про ураження ядерного об'єкта в Натанзі
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
У Москві помер екссенатор від Чечні та бізнесмен Умар Джабраїлов
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)
Атака на американську базу в Бахрейні: нові деталі (відео)
Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані
Ізраїль оголосив наступальну операцію проти «Хезболли» в Лівані
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
Іран вдарив по Єрусалиму: є поранені (відео)
У Кувейті розбився американський винищувач F-15
У Кувейті розбився американський винищувач F-15

Новини

Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Сьогодні, 08:35
В Україні без опадів: погода на 2 березня
Сьогодні, 05:59
Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua