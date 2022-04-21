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    Думки вголос

    Декілька цитат, які характеризують Джохара Дудаєва і чеченців

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

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    Джохар Мусаєвич Дудаєв &ndash; перший президент Чеченської Республіки Ічкерія (27.09.1991 &ndash; 21.04.1996), генерал-майор авіації - Декілька цитат, які характеризують Джохара Дудаєва і чеченців

    Джохар Мусаєвич Дудаєв – перший президент Чеченської Республіки Ічкерія (27.09.1991 – 21.04.1996), генерал-майор авіації

    фото з відкритих джерел

    Вічна пам’ять герою Ічкерії!

    Двадцять шість років тому, 21.04.1996-го поблизу с. Гехі-Чу від рук російських спецслужб загинув легендарний провідник чеченського національно-визвольного руху генерал Джохар Дудаєв...

    Незламний борець за свободу Ічкерії та особистий ворог росіян. Наказ про його вбивство особисто віддав Єльцин.

    В Україні вулиці Джохара Дудаєва є у Львові, Івано-Франківську та Хмельницькому.

    У нинішній війні за незалежність в лавах захисників України бореться Міжнародний миротворчий батальйон, що носить ім'я першого чеченського президента.

    Декілька цитат, які характеризують Дудаєва і чеченців. І, як на мене, в цих цитатах впізнаються украінці:

    «Кожен чеченець – генерал. Якщо не вірите, підійдіть до будь-якого чеченця і скажіть: «Ти не генерал!», – тоді побачите, що буде. Я лишень – мільйон перший!».

    «Якщо боягузтво нинішніх батьків називають обережністю, обов'язково настане час, коли рабство дітей назвуть відданістю».

    «Раб, що не прагне вийти з рабства, заслуговує подвійного рабства».

    «Немає на світі такої сили, такої зброї, яка могла б зламати наш дух!».

    «Якщо є дух, значить війну можна вести сто тисяч років».

    «Немає на світі жодної людиноненависницької ідеології, навіть в теорії, яка діє більш жорстоко й цинічно, аніж русизм... Жодних моральних принципів – усі вони, наче тварини».

    «Якщо тобі бракує сил перемогти, хай не забракне сил не скоритися».

    «Україна ще зійдеться в герці з Росією. Поки «русизм» існує, він ніколи не відмовиться від своїх амбіцій».

    «Я відверто кажу, нам потрібне продовження війни з Росією. Або ми згоримо разом із Росією дотла, але разом з нами згорить і Росія, або ми гуртом виходитимемо із цього становища, яке нам накинула Росія.

    Середини між нами вже немає. Шанс, де Росія могла прийти до тями, майже добіг кінця».

    Вічна пам’ять герою Ічкерії!

    Нині ми спільним україно-чеченським фронтом продовжуємо боротьбу з російським фашизмом!

    Перемога буде за нами!

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти історія війна Чечня Україна окупація #stoprussia
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    Декілька цитат, які характеризують Джохара Дудаєва і чеченців