Астролог дав універсальну пораду українцям на 2022 рік

На думку астролога, загалом, в українців непогані перспективи на рік, що розпочався

Як зробити власне майбутнє кращим?

Планетарні позиції вказують на те, що у поточному році українцям не слід боятися змін. Таку головну рекомендацію співвітчизникам в інтерв’ю «Главкому» дала астролог Катерина Соляник.

«Важко дати одну рекомендацію всім. Але якщо ґрунтуватися знову ж таки на планетних позиціях, то, гадаю, можна сказати так: не варто боятися змін. Вони настануть у незалежності від того, будемо ми їх боятися чи ні», – пояснила Катерина Соляник.

Астролог додала, що чим сміливіше дивитися у майбутнє, тим більше сил залишиться на те, щоб зробити своє власне майбутнє трохи кращим.

Катерина Соляник окремо зазначила, що наразі наша країна переживає період, який цілком можна охарактеризувати фразою «процес вибору власного шляху» на багато років уперед.

«Цей процес не завжди відбувається зовсім швидко та просто. Йдеться про ймовірність одного або більше помилкових виборів, який зорі своїми впливами вимагають виправити. Для України період відповіді на запитання «хто я на цьому етапі життя?» розпочався 13 лютого 2019 року та закінчиться 27 лютого 2024 року», – пояснила астролог.

Також Катерина Соляник назвала періоди у 2022 році, коли потрібно бути обережним – так звані періоди ретроградності планет. Окрім цього, астролог зробила прогноз щодо можливості ескалації військової агресії Росії щодо України.