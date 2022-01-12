Кремль зачищає казахську еліту

Дуже скоро Токаєв опиниться перед дилемою: стати маріонеткою Кремля чи лишитись самостійним гравцем?

Три висновки по Казахстану

1. Після казахстанських подій жодна пострадянська автократія не піде за моделлю назарбаївського транзиту.

Всі врахують помилку Назарбаєва, яку він допустив у 2019, коли оголосив що йде з посади Президента

На той момент (та і в принципі до кінця 2021 року) Токаєва розглядали як халіфа на годину.

Тимчасову людину, яка у відповідний момент звільнить посаду для реального назарбаєвського наступника.

Насамперед розглядалася Дарига Назарбаєва, яка на той момент обіймала посаду спікера парламенту та була третьою людиною в державі.

Таке «республіканське престолонаслідування» було б досить логічним.

Наприклад, династія Алієвих в Азербайджані показує ефективність цієї моделі в авторитарних режимах протягом майже 30 років.

Тепер ні Путін, ні Лукашенко не розглядатимуть сценарій наступника та відходу на пенсію до умовної Ради безпеки та/або Державної ради.

Вони будуть триматися на своїх посадах до останнього поки або не помруть, або їх не скинуть в результаті «внутрішнього перевороту»

2. Казахстані очікує серйозна внутрішня війна.

Мої колеги з Казахстану стверджують, що Токаєв найближчим часом розпочне формування власного клану.

Для цього він починає акумулювати ресурси. Вже анонсовано створення спеціального президентського фонду: «Фонд народу Казахстану»

Токаєв оголосив, що туди платитиме кошти бізнес, який на його думку, не доплачував у бюджет.

Впершу чергу це стосуватиметься бізнесменів у яких статки складають від 0,5 до 1 млрд $

Паралельно найближчим часом він проведе глобальну зачистку бізнесу та чиновників від «назарбаєвців»

А там і перейменування столиці не за горами.

3. У цій війні проти інших кланів він буде змушений значною мірою спиратиметься на російські окупаційні війська, які (і це очевидно) остаточно нікуди не підуть з території Казахстану.

Останні дні йде «зачистка» серед силовиків та політиків Казахстану.

Вмирають високопосадовці. Все чіткіше вимальовується картина - Кремль зачищає новостворену за останні роки казахську еліту. На всіх ключових посадах в подальшому будуть Кремлівські «ляльки».

Йде війна між Кремлівськими і тими, хто бажає Казахстану інших шляхів ніж «обійми» Кремля.

А отже дуже скоро Токаєв опиниться перед дилемою: стати маріонеткою Кремля чи лишитись самостійним гравцем?

І у момент, коли він кине виклик росіянам, не має жодних гарантій, що останні не змістять його з посади, замінивши на більш лояльного до Росії політика.

Росія цей сценарій успішно розігрувала сотні разів… У тому числі в Україні…

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Джерело: блог Віктора Тарана

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