Кремль зачищає казахську еліту
Три висновки по Казахстану
1. Після казахстанських подій жодна пострадянська автократія не піде за моделлю назарбаївського транзиту.
Всі врахують помилку Назарбаєва, яку він допустив у 2019, коли оголосив що йде з посади Президента
На той момент (та і в принципі до кінця 2021 року) Токаєва розглядали як халіфа на годину.
Тимчасову людину, яка у відповідний момент звільнить посаду для реального назарбаєвського наступника.
Насамперед розглядалася Дарига Назарбаєва, яка на той момент обіймала посаду спікера парламенту та була третьою людиною в державі.
Таке «республіканське престолонаслідування» було б досить логічним.
Наприклад, династія Алієвих в Азербайджані показує ефективність цієї моделі в авторитарних режимах протягом майже 30 років.
Тепер ні Путін, ні Лукашенко не розглядатимуть сценарій наступника та відходу на пенсію до умовної Ради безпеки та/або Державної ради.
Вони будуть триматися на своїх посадах до останнього поки або не помруть, або їх не скинуть в результаті «внутрішнього перевороту»
2. Казахстані очікує серйозна внутрішня війна.
Мої колеги з Казахстану стверджують, що Токаєв найближчим часом розпочне формування власного клану.
Для цього він починає акумулювати ресурси. Вже анонсовано створення спеціального президентського фонду: «Фонд народу Казахстану»
Токаєв оголосив, що туди платитиме кошти бізнес, який на його думку, не доплачував у бюджет.
Впершу чергу це стосуватиметься бізнесменів у яких статки складають від 0,5 до 1 млрд $
Паралельно найближчим часом він проведе глобальну зачистку бізнесу та чиновників від «назарбаєвців»
А там і перейменування столиці не за горами.
3. У цій війні проти інших кланів він буде змушений значною мірою спиратиметься на російські окупаційні війська, які (і це очевидно) остаточно нікуди не підуть з території Казахстану.
Останні дні йде «зачистка» серед силовиків та політиків Казахстану.
Вмирають високопосадовці. Все чіткіше вимальовується картина - Кремль зачищає новостворену за останні роки казахську еліту. На всіх ключових посадах в подальшому будуть Кремлівські «ляльки».
Йде війна між Кремлівськими і тими, хто бажає Казахстану інших шляхів ніж «обійми» Кремля.
А отже дуже скоро Токаєв опиниться перед дилемою: стати маріонеткою Кремля чи лишитись самостійним гравцем?
І у момент, коли він кине виклик росіянам, не має жодних гарантій, що останні не змістять його з посади, замінивши на більш лояльного до Росії політика.
Росія цей сценарій успішно розігрувала сотні разів… У тому числі в Україні…
Джерело: блог Віктора Тарана